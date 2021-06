MINTURNO

Un bisticcio finito a suon di bottigliate. È la vicenda accaduta nel centro di Minturno, dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate un uomo di 38 anni, originario di Reggio Calabria ma residente da anni nel Comune aurunco. Secondo le ricostruzioni svolte dai militari agli ordini del Capitano Michele Pascale, lo scorso 7 giugno l'uomo si trovava in Piazza Annunziata, tra l'altro a pochi metri di distanza dalla caserma dei carabinieri, e qui ha avuto un litigio con un 39enne del luogo. Sono volta dapprima parole forti, poi i due sono venuti alle mani.

Il 38enne aveva con sé una bottiglia di birra e l'ha utilizzata come arma, fracassandola sulla testa dell'altra persona e infine si è dato alla fuga. Il 39enne ferito ha richiesto le cure del personale sanitario del punto di primo intervento di Minturno, da dove è stato poi trasferito con un'ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia.

Qui gli sono state riscontrate diverse fratture al corpo. Dopo le cure del caso è stato dimesso con un prognosi di trenta giorni.

Dopo aver raccolto la denuncia, i carabinieri hanno svolto le indagini e hanno identificato il calabrese, deferito per il reato di lesioni personali aggravate. I carabinieri di Minturno stanno svolgendo ulteriori accertamenti per fare luce sull'episodio e sulle motivazioni che hanno spunto il 38enne ad arrivare ad un gesto così violento.

Giu.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA