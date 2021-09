Giovedì 9 Settembre 2021, 05:02

CISTERNA

Una lettera aperta ai candidati alla carica di sindaco e di consigliere del Comune di Cisterna, firmata Carlo Carturan, fratello di Mauro, sindaco per tre mandati, da 30 anni in politica, deceduto il 1° luglio scorso. La lettera è rivolta - e ciascuno saprà riconoscersi - a chi è stato amico da una vita fino alla morte, o plasmato e cresciuto al fianco di Mauro Carturan. A loro che oggi appoggiano e sostengono chi lo ha tradito politicamente firmando la sua sfiducia in Consiglio comunale o a chi non lo ha sfiduciato ma che oggi sta con i suoi traditori. «In questi ultimi giorni scrive ho assistito all'indecoroso spettacolo, in cui attori e registi del palcoscenico politico, più o meno celebri, dopo la crocefissione politica di mio fratello, ne hanno stracciato le vesti e se le sono tirate a sorte. Hanno fatto a gara per sbandierare asserite appartenenze affettive e per fregiarsi di più o meno paternità nei successi della sua amministrazione. Il tutto per accaparrarsi, con strategiche candidature, adeguate prelazioni e corsie preferenziali per tutti i possibili eventuali futuri incarichi». Poi il riferimento agli eventi del 2012 quando l'allora presidente del consiglio comunale Mauro Carturan venne sfiduciato da Antonello Merolla sindaco. «Dopo il ribaltone politico portato a termine nell'estate del 2012 continua Carlo Carturan sono state più numerose le gestioni commissariali rispetto a quelle ordinarie, democraticamente elette. Il che denota la mancanza di educata cultura politica e di una adeguata coesione ideale, pur nella diversità delle opinioni, che sta facendo assurgere Cisterna, troppo spesso, a protagonista della cronaca nera. Adesso è iniziata la campagna elettorale, che mi auguro sobria, ma di contenuti elevati e che miri alla giusta qualificazione della storia ultracentenaria della Città. Ma da oggi in poi nessuno si fregi più dell' appellativo di carturaniano, fedelissimo, amico, perché, quanto al nome, nessuno può disporne, se non i familiari. In ordine alla fedeltà e/o all' amicizia, quanto ho potuto capire e vedere con i miei occhi in queste settimane mi consentirà di poter raccontare la vera storia a chi avrà voglia di sapere che cosa è realmente successo negli ultimi due anni».

C.Pao.

