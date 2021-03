21 Marzo 2021

«Il sindaco Sergio Di Raimo del Pd chieda scusa ai familiari dei defunti e alla città, poi vada in Consiglio comunale e dia le dimissioni». Lo sostiene, in una nota, il coordinamento comunale della Lega di Sezze, che aggiunge: «Pur essendo garantisti nei confronti degli indagati, compreso il vicesindaco Antonio Di Prospero e non volendo trasformare il dibattito politico in un'aula di Tribunale, non è affatto possibile mettere la testa sotto terra come lo struzzo. Infatti, l'inchiesta Omnia 2 scatta una fotografia nitida, a partire dalla scorsa consiliatura, sul controllo del primo cittadino della macchina amministrativa a discapito sia dell'onorabilità sia della tesoreria, quindi di tutti i contribuenti, del Comune e della Servizi pubblici locali Sezze Spa, municipalizzata dell'ente, a cui non è stata affidata, sarà un caso, la guardiania del cimitero. Un operato incomprensibile - prosegue la Lega - che mette in evidenza la responsabilità politica di chi è chiamato a garantire il rispetto della legge e dei regolamenti comunali». Sotto attacco da opposizione e cittadini - che hanno persino lasciato mazzi di fiori tipo quelli del cimitero fuori al Comune - sindaco e maggioranza continuano a tacere.

