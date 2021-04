20 Aprile 2021

LE REAZIONI/2

«Per la prima volta, ed è questo un dato importantissimo, si mettono in relazione il tema ambientale e quello del lavoro. Non era mai stato fatto, e si tratta di un grande passo avanti anche sul fronte delle indagini. Anche in altre operazioni erano stati trovati fitofarmaci non autorizzati, ma sempre erano stati sequestrati in depositi: adesso ne è stato accertato anche l'uso da parte dei braccianti, sotto costrizione. Si tratta di un fatto molto importante». Questo il commento a caldo di Marco Omizzolo, sociologo, da anni impegnato anche attraverso la sua attività associativa nella lotta al caporalato, incontrando tanti braccianti con i quali insieme ai sindacati è già riuscito a vincere tante battaglie. Un impegno che lo coinvolge anche dal punto di vista giornalistico, con inchieste che lo hanno portato a scoprire nel 2019 un traffico internazionale proprio di sostanze chimiche per l'uso illecito in agricoltura e che arriverebbero anche nella provincia di Latina, finendo su ortaggi destinati anche al mercato locale e quindi sulle nostre tavole. «Si tratta di un traffico spiega Omizzolo che secondo i nostri dati va avanti almeno dal 2009: in Cina vengono acquistate le sostanze chimiche, che arrivano al porto di Gioia Tauro, vengono miscelate e smistate dalle organizzazioni camorristiche in tante aziende agricole, tra le quali ci sono anche società pontine. L'auspicio naturalmente è che si continui ad indagare e si arrivi finalmente alla fonte di questo traffico illecito, per intervenire in modo da bloccare sostanze dannose per l'ambiente e la salute umana dei consumatori e dei lavoratori, ma anche velenose per l'economia degli imprenditori onesti. In questo senso andrebbero ricercate responsabilità anche tra certi commercialisti, che davanti ad evidenti irregolarità chiudono gli occhi».

Ste.Bel.

