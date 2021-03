16 Marzo 2021

L'associazione Impresa di Latina rappresenta aziende manifatturiere e dei servizi, settori economici le cui prospettive di sviluppo sono fortemente compromesse a causa dell'emergenza sanitaria. Per questo l'associazione ha voluto dare il suo contributo alla definizione del quadro delle prossime azioni economiche su cui il Governo sta lavorando, presentando al Ministro del Mef Daniele Franco e al suo sottosegretario, il pontino Claudio Durigon, una piattaforma di istanze economiche chiedendo un loro intervento. «L'emergenza sanitaria ha prodotto uno tsunami che ha travolto tutta la nostra economia, in molti casi sono stati quasi azzerati i fatturati delle aziende e le mancate entrate hanno generato un diffuso indebitamento che sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza di intere filiere economiche - spiega il presidente Giampaolo Olivetti - Gli imprenditori chiedono di attivare tutti gli strumenti in grado di ridistribuire alle aziende liquidità, attraverso garanzie, finanziamenti agevolati, a fondo perduto, programmi di cancellazione e dilazione del debito, con lo scopo principale di ridurre e diluire il più possibile gli effetti negativi della crisi. I primi interventi messi in atto con i diversi decreti che si sono susseguiti subito dopo il primo lockdown del 2020, non sono stati sufficienti a sostenere finanziariamente le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica. Le stesse necessitano di un programma di azioni per riattivare velocemente la domanda di lavoro, soprattutto in quei settori economici più penalizzati dalla crisi».

Dopo una valutazione con le imprese sono diversi i punti su cui ragionare a partire dalla liquidità tra cui l'estensione del regime di IVA per cassa per tutte le imprese e senza limitazione; rafforzamento del Fondo di Garanzia; finanziamenti agevolati fino a 30 anni; istituire a regime il sistema del superbonus 110% o prorogarlo almeno fino al 2025; estensione degli incentivi/bonus economici alle aziende per la conversione dei loro impianti; proroga almeno fino al 2025 del piano industria 4.0; reintroduzione del Piano casa; superamento del limite attuale degli aiuti di Stato (de minimis) portandolo ad 1 milione di euro.

«È necessario dare vita ad una revisione organica del Fisco italiano, di attuare misure fiscali agevolative per le imprese al fine di renderle più competitive in un mercato sempre più globalizzato» spiega il direttore Saverio Motolese.

