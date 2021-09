Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

LE REAZIONI

E anche il porto canale di Rio Martino scalda la campagna elettorale di Latina. Del resto costituisce un indotto economico importante da essere tralasciato dalle forze politiche in campo. L'altro ieri il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo, principale avversario del primo cittadino uscente Damiano Coletta, ha incontrato a Borgo Grappa pescatori e diportisti. Ne ha dato notizia lui stesso, con un post pubblicato su Facebook: I pescatori ed i diportisti mi conoscono bene, mi hanno detto solo tu potrai riaprire Rio Martino'. L'ho già fatto una volta, quando venni eletto per la prima volta sindaco, sono pronto a rifarlo di nuovo, dopo 10 anni di chiusura, che hanno reso difficile la vita di chi lavora con il mare a Latina. Il riassetto di tutto il litorale è tra i punti forti del nostro programma di governo, e va affrontato in maniera sistematica, organizzata, finalmente moderna, perché il mare è di tutti.

Immediata la reazione degli avversari che riocrdano quanto già accaduto quando Zaccheo era sindaco. «Situazioni approssimative, sempre sbilanciate a favore del privato rispetto al pubblico e quindi della collettività, in passato hanno riempito le cronache dei giornali per anni perché prestavano il fianco a sgomberi, sequestri, proteste, con il risultato di un vero e proprio blocco dell'economia di settore. Situazioni approssimative quanto spesso opache, che con il lavoro svolto dall'amministrazione di Latina Bene Comune non possono essere che ricordi», si legge in una nota stampa del sindaco Damiano Coletta e dell'assessore all'Ambiente Dario Bellini alla luce delle novità sulla gara per Rio Martino, che ora entra in fase negoziale.

Scende in campo anche il Pd, che sostiene la rielezione del sindaco Coletta. I dem hanno preso posizione attraverso i candidati consiglieri Daniele Fiore e Mauro Visari. «Per amor di verità, ci preme ricostruire la realtà storica dei fatti ricordando l'impegno della Regione Lazio e degli Enti coinvolti per restituire ai pescatori, ai diportisti e a tutta la città un approdo fruibile e sicuro dopo anni di incuria e abbandono. Una lunga stagione di imponenti finanziamenti statali e regionali che, a partire dagli anni '90, sono stati gestiti con imperizia da chi oggi si propone quale improbabile risolutore. Se le opere sono ad oggi finalmente realizzate e collaudate lo si deve all'accelerazione impressa dall'amministrazione Coletta e a tutti gli attori istituzionali coinvolti».

I due candidati consiglieri dem hanno messo in evidenza i fondi regionali concessi alla Provincia per l'escavo della foce e l'inserimento del terzo lotto per gli interventi sulla portualità finanziabili con il Recovery Fund, oltre che l'emendamento del consigliere regionale Salvatore La Penna per sciogliere il nodo sulle competenze. «In questi anni - hanno concluso - sono stati compiuti importanti passi avanti grazie alla responsabilità, al lavoro, alla collaborazione tra Regione, Parco, Arpa, Capitaneria, Comuni di Latina e Sabaudia». Come a dire: fatti, non chiacchiere.

R.Cam.

