L'UDIENZA

E' stata la giornata delle testimonianze delle persone minacciate da esponenti del clan Di Silvio quella del processo Don't touch bis, costola di Don't Touch che vede sul banco degli imputati Salvatore e Angelo Travali, Gianluca Tuma, Angelo Morelli, Benvenuto Toselli, Costantino Cha Cha Di Silvio, Gino Grenga, Vincenzo Guerra, Giuseppe Travali, Francesco Viola, Stefano Ciaravino, Riccardo Pasini, Giancarlo Alessandrini, Giuseppe Almaviva e Fabio Di Lorenzo, Francesco Falco, Gino Rampello, Anna Maria Giannasi e Vincenzo Scala. I capi di imputazione a loro carico sono per alcuni i fratelli Travali lo spaccio di stupefacenti ma anche le intimidazioni nei confronti del responsabile della redazione del Messaggero Vittorio Buongiorno e di Matteo Palombo. Sono stati questi due a raccontare al Tribunale presieduto da Francesco Valentini gli episodi oggetto dell'indagine. Il giornalista Buongiorno ha ricordato le minacce rivoltegli da Gianluca Tuma nella cattedrale di San Marco a conclusione della Messa: Hai visto cosa succede in Francia a chi usa la penna scorrettamente? la frase rivolta con riferimento all'uccisione dei giornalisti di Charlie Hebdo avvenuta pochi giorni prima. Poi è stata la volta di Matteo Palombo che ha raccontato di essere stato minacciato da Costantino Cha Cha Di Silvio, presunto leader dell'associazione a delinquere, per le critiche da lui rivolte a Pasquale Maietta per la mancata partecipazione alla manifestazione di solidarietà verso il giudice Lucia Aielli. Il Tribunale ha poi ascoltato il commissario della Squadra Mobile Elio Beneduce che ricostruendo le fasi dell'indagine ha parlato dell'enorme quantità di armi sequestrate nell'abitazione di un'anziana vicina di casa dei Travali. Erano presenti in aula l'associazione Stampa romana e la Federazione nazionale della stampa che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Irene Mottola e Giulio Vasaturo. Il processo è stato aggiornato al 6 aprile.

E. Gan.

