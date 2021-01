SPERLONGA

Fine 2020 con sorpresa, a Sperlonga: le antiche mura romane che sorgono nei pressi della grotta di Tiberio, lungo la spiaggia di Levante, hanno regalato nuovi reperti archeologici. Si tratta di diverse porzioni di anfora, tornate alla luce in maniera abbastanza inaspettata a margine dell'ultima ondata di maltempo che ha investito, devastandolo, il litorale del borgo rivierasco. I resti sono stati restituiti da un anfratto appena emerso nella cinta che incornicia parte del celebre sito, dopo che la sabbia sottostante la base è stata scavata dall'incedere delle mareggiate. Scoprendo all'altezza del bagnasciuga una cavità a forma di volta che, nel suo piccolo, è andata a rappresentare una sorta di porta del tempo.

A rendersi conto dell'anomala apertura ai piedi delle mura - dall'accesso molto angusto ma che poi, da quanto è possibile scorgere, si allarga ad un buio ancora inesplorato - sono stati un uomo e una donna intenti a passeggiare l'ultimo dell'anno. Una mattinata particolare, la loro, iniziata in riva al mare e terminata presso la Stazione locale dei carabinieri, presso cui hanno fatto presente la scoperta fornendo anche foto e video. Insieme ai militari dell'Arma, a margine della segnalazione si sono attivati recandosi sul posto gli agenti della polizia locale. Logico che, finché non ci sarà una valutazione da parte degli esperti, non abbiamo elementi per esprimerci, il commento del sindaco Armando Cusani, avvisato a stretto giro.

Con i resti di anfora che si è riusciti a recuperare presi in consegna dalle autorità per evitare saccheggi, l'attesa adesso è tutta per i sopralluoghi dei delegati della Soprintendenza per i beni archeologici. Accertamenti che, salvo imprevisti, saranno avviati a partire da oggi. Toccherà agli specialisti dell'ente in questione misurare l'effettiva importanza della cavità e del suo contenuto, da inquadrare nella sua completezza.

Intanto, però, una certezza: dal punto di vista storico, Sperlonga e il territorio circostante continuano a rappresentare uno scrigno di tesori.

Mirko Macaro

