TERRACINA

Ha soltanto due anni ma ne ha già fatta di strada il FabLab Terracina che proprio pochi giorni fa ha avviato un progetto pilota dal sapore particolare: i destinatari sono i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni con disordini del neurosviluppo. Si tratta di un progetto promosso dall'associazione «Liberamente-APS» dal nome «I Work, I Am». Lavoro, quindi sono, prendendo in prestito e modificando un po' Cartesio.

Si tratta di 14 incontri settimanali nei quali i ragazzi potranno acquisire competenze su tecnologie avanzate e all'avanguardia, come usare la stampa 3D partendo da un'idea iniziale fino ad arrivare al prototipo, la stampa e la finitura dei pezzi creati. Tutto questo con l'ausilio di tecnici specializzati dell'EsaGenius SRLS, un'azienda di Roma con la quale il FabLab già collabora nel progetto Cura 3D. Si tratta di un percorso molto importante soprattutto perché va ad inserirsi nel più ampio contesto socio-assistenziale del «Dopo di Noi», quel momento della vita in cui questi ragazzi diventati adulti dovranno trovare un'occupazione lavorativa.

LA SFIDA

«A seguito di un'analisi dei servizi e dei bisogni rispetto alla disabilità in età adolescenziale presenti sul territorio ci dice la dottoressa Claudia Guglietti, co-fondatrice e vice presidente dell'associazione «Liberamente-APS» attiva soprattutto tra Terracina e Fondi - è emerso che, rispetto al percorso del «Dopo di Noi», questi ragazzi, ed in particolare i ragazzi con Disturbo dello spettro autistico, vengono impiegati maggiormente in settori agricoli. Per questo l'associazione ha ritenuto necessario proporre dei progetti alternativi che permettano ad ognuno di loro di far emergere le proprie capacità nella società».

«La grande sfida è quella di formare al meglio questi ragazzi per aiutarli a trovare un'occupazione che possa essere il più vicina possibile alle loro propensioni- aggiunge la presidente la Alessandra Forcina- facendo leva sulla motivazione personale attraverso un percorso formativo specifico e creando una rete che coinvolga varie figure professionali con competenze specifiche in diversi ambiti». Proprio per questo 4 ragazzi adolescenti con disordini del neurosviluppo sono stati coinvolti nel FabLab e, con la collaborazione dell'ingegnere Vittorio Rossetti e delle operatrici Erica Stravato e Oriana D'Angelo, sperimenteranno in prima persona un approccio propedeutico nel laboratorio di tecnologie digitali dell'Azienda Speciale di Terracina: i ragazzi useranno macchinari all'avanguardia che un giorno potranno diventare il loro lavoro.

Rita Recchia

