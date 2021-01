© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROFILOTra poco più di un anno avrebbe finito di scontare la pena a otto anni di reclusione per l'omicidio di Nicolas Adrian Giuroiu, il 28enne romeno che era stato sequestrato l'8 marzo 2014 a Borgo Sabotino e poi ucciso.Tra i condannati per quel delitto figura il nome di Mirko Ranieri, all'epoca ancora minorenne. Il giovane arrestato ieri per droga e armi, ora 22enne, aveva ottenuto dal tribunale una sorta di messa alla prova, in realtà una variante con caratteristiche diverse, recentemente introdotta nell'ordinamento, che consente di effettuare lavori e dedicarsi ad attività sociali durante l'arco della giornata, con l'obbligo di restare agli arresti domiciliari in casa durante la notte. Un'istanza, presentata dal suo avvocato, Giancarlo Vitelli, che è tra le prime accolte a livello nazionale. Ranieri, in virtù del riconoscimento di questa possibilità, andava ogni giorno a lavorare in una ditta di Anzio e si dedicava anche ad altre attività di tipo sociale. Un percorso di reinserimento nella società che ora è stato bruscamente interrotto con l'arresto successivo alla perquisizione della polizia durante l'operazione di ieri.Mirko Ranieri è il fratello di Manuel Ranieri, condannato in primo grado all'ergastolo per il sequestro e l'omicidio di Nicolas Adrian Giuroiu, che ottenne poi una riduzione di pena a 24 anni nel processo di secondo grado. La sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma arrivò nell'aprile 2017 dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. Fu lo stesso Procuratore generale a chiedere la condanna a 24 anni, riducendo la pena inflitta dalla Corte di Assise di Latina che il 2 dicembre 2015 aveva riconosciuto il giovane colpevole di tutti i reati contestati e lo aveva condannato all'ergastolo.Il delitto Giuroiu risale al 2014, fu uno degli episodi più violenti della storia criminale recente. Il 28enne romeno fu sequestrato l'8 marzo 2014 a Borgo Sabotino, dopo essere stato bloccato in via Macchiagrande e poi costretto a salire a bordo di un'auto da Angelo e Salvatore Travali (che all'epoca furono indagati solo per il sequestro), poi trasferito su un'altra macchina e ucciso con alcuni colpi di pistola. A distanza di una settimana il cadavere venne trovato all'interno di una cisterna per la raccolta liquami di un'azienda agricola di Olmobello, a Cisterna. Le indagini portarono ai responsabili: Manuel Ranieri, Adrian Ginga e Mirko Ranieri. Il movente, così come ricostruito dall'accusa, era legato al tentativo della vittima di far prostituire la compagna di Ranieri. Fu contestato l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla particolare crudeltà. Ginga scelse il rito abbreviato e fu condannato a 18 anni.Marco Cusumano