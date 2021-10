Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

CISTERNA

Un pavimento con mosaico è tornato alla luce nel cimitero di Cisterna durante i lavori di manutenzione nei locali che ospitano gli uffici. Il pavimento si estende per circa 20 metri quadri e al centro è presente un mosaico in tessere bianche e nere raffigurante un teschio con ossa incrociate, sormontato dal simbolo della croce, mentre sotto si trova la sigla G.E.P. e un bastone pastorale con una spada incrociati. Agli angoli del riquadro che perimetra l'insieme si vedono dei fasci di spighe di grano e altri elementi vegetali. Il sindaco Valentino Mantini, appresa la notizia del ritrovamento, si è subito attivato contattando l'ente deputato alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico il cui sopralluogo dovrebbe avvenire già nella prossima settimana. Presto dunque ci sarà un sopralluogo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti così da valutare l'importanza della pavimentazione con mosaico tornata alla luce. «Nell'immediato - ha spiegato il sindaco - è stato disposto di sospendere i lavori che intanto proseguiranno in altri ambienti del cimitero, e di mettere in sicurezza l'area. Sarà la Soprintendenza ad attestare il valore artistico del pavimento, ma intanto per noi ha sicuramente una importante valenza da punto di vista storico per la comunità». Infine, in virtù dell'entrata in vigore dell'ora solare, il Comune ha provveduto a una diversa regolamentazione dell'orario di apertura del cimitero cittadino. Ecco dunque come cambia l'orario delle visite al cimitero: da oggi al 26 marzo 2022 sarà aperto il lunedì dalle ore 7.30 alle 17; il martedì dalle 13 alle ore 17; dal mercoledì alla domenica dalle 7.30 alle ore 17. In occasione della commemorazione dei defunti è vietata, indistintamente, la circolazione veicolare all'interno del cimitero e non sarà possibile eseguire lavori da parte degli operatori esterni al cimitero, fatta eccezione delle tumulazioni ordinarie. L'accesso al cimitero dovrà avvenire sempre nel rispetto delle indicazioni anti Covid-19 secondo quanto stabilito dai Dpcm e/o da decreti regionali in relazione alla circolazione delle persone e l'utilizzo delle mascherine.

Claudia Paoletti

