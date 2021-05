23 Maggio 2021

di Bianca Francavilla

(Lettura 2 minuti)







Le farmacie della provincia di Latina si stanno organizzando per l'avvio delle vaccinazioni nelle loro strutture con partenza dal primo giugno. Da domani, infatti, chi andrà a prenotare la somministrazione sul portale della Regione Lazio in base alla classe di età troverà all'interno dell'elenco delle strutture anche le farmacie. Non tutte però: ogni farmacia ha la facoltà di decidere se aderire o meno, proprio come è successo per i tamponi rapidi e sierologici. La prima in ordine di tempo ad essersi attrezzata è la Fontana, situata in via Emanuele Filiberto, dove nella giornata di ieri è stato già montato un gazebo esterno dove si svolgerà il servizio. Il protocollo, infatti, lascia aperta la possibilità alle farmacie di decidere se effettuare il servizio all'interno oppure trasferire il tutto all'esterno tramite strutture amovibili. L'importante è che ci siano quattro diversi spazi a disposizione per accettazione e anamnesi, conservazione e preparazione della dose, somministrazione vera e propria e monitoraggio e osservazione. «Inizialmente spiega Roberto Pennacchio, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Latina erano 1008 le farmacie nel Lazio disponibili ad avviare il servizio, ma sono calate a 700 circa a causa delle linee guida che impongono precisi criteri riguardo agli spazi. In provincia di Latina su 153 farmacie sono circa 80 quelle che partiranno subito, dal primo giugno, ma il dato è in crescita e il numero potrebbe aumentare. Si stanno organizzando in diversi modi: chi con strutture amovibili all'esterno, chi all'interno e chi all'interno a farmacia chiusa per rispettare il discorso dei quattro ambienti distinti. C'è anche chi ha scelto di avviare il servizio dopo le 20». Il vaccino che verrà somministrato è Johnson&Johnson e il farmacista vaccinatore che il paziente si troverà davanti ha seguito un corso messo a disposizione dall'Istituto Superiore di sanità. Qualora il paziente non verrà ritenuto idoneo alla somministrazione di tale vaccino, verrà dirottato verso altri centri vaccinali.

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA