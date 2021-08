Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

Istituire uno sportello sanitario del Comune, «attraverso cui le persone, scrivendo via mail al sindaco o all'assessore al Welfare, evidenzino le difficoltà sanitarie che subiscono, di maggiore rilevanza». È la proposta del candidato sindaco di Latina per Azione, Nicoletta Zuliani, e dell'ematologo della Asl di Latina Giuseppe Potente, candidato al Consiglio comunale nella Lista Nicoletta Zuliani Sindaco, che spiegano come si tratterebbe di «uno sportello diverso dal Pua (sportello unico di assistenza, ndr), di competenza della Asl e riguarda solo pazienti con gravi fragilità. Sarà compito del sindaco, una volta ricevute le istanze dei singoli individui, farsi portavoce con la Asl, in Conferenza dei sindaci, per la ricerca di soluzioni il più possibile tempestive e condivise in un programma sanitario locale». Zuliani e Potente ricordano infatti che «nella Conferenza dei sindaci le istanze dei cittadini presentate al sindaco e il programma sanitario della Asl si incontrano. È in questa sede che Comune e Azienda sanitaria possono realizzare e rendere fattiva una pianificazione condivisa sui bisogni della comunità».

