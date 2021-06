Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

Acquisire lo spazio verde di piazza Mercadante al patrimonio comunale e dare così modo ai cittadini che lo curano di stipulare un patto di collaborazione con l'amministrazione. È lo scopo della mozione presentata dal capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani, e da Enrico Forte: il terreno ricade nel Ppe Q4-Q5 e ha destinazione parte a edilizia intensiva, parte a viabilità pedonale, parte a attrezzature commerciale di quartiere, ma «l'edificazione è compiuta e il terreno, non più utilizzabile per edifici, è tuttora di proprietà privata, ed è sottoposto a volontaria manutenzione dai cittadini, che si sono costituiti in comitato e stanno curando l'area a beneficio di tutti. Il comitato però non può procedere alla firma di un Patto di collaborazione per la cura dell'area, in quanto non è di proprietà comunale, mentre gli attuali proprietari del terreno hanno più volte manifestato la volontà di cederla gratuitamente». La mozione chiede quindi di «avviare le procedure per la cessione gratuita». Secondo la Zuliani, «è giornalmente curata da persone di buona volontà che con ghirbe e mezzi propri la annaffiano e ne curano il taglio dell'erba e la rendono fruibile e vissuta per gli oltre 1500 abitanti dei palazzi che le fanno da corona. Non c'è pubblica illuminazione, non c'è una fontanella, c'è solo tanta buona volontà che va riconosciuta e un diritto dei cittadini a vederla finalmente garantita ad un uso pubblico regolamentato attraverso un patto di collaborazione».

