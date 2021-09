Venerdì 17 Settembre 2021, 05:05

TERRACINA

La Settimana europea della mobilità sostenibile fa da apripista alla Ztl permanente nel centro storico alto. Una svolta dietro l'angolo che promette di innalzare ulteriormente la vivibilità e la sostenibilità ambientale dell'area, e che vede coincidere le posizioni dell'amministrazione comunale e dei commercianti di quella parte di città vecchia. Circostanza tutt'altro che scontata, considerando che in altre realtà territoriali le zone a traffico limitato sono state una novità piuttosto mal digerita dagli esercenti.

La proposta di una Ztl su base annuale nella parte alta del centro storico, misura finora limitata al solo periodo estivo, è stata avanzata di recente dal Forum di Agenda 21, che attraverso il presidente Venceslao Grossi ha fatto il punto nel corso di un incontro tra rappresentanti istituzionali e delle attività economiche.

La controparte municipale si è subito mostrata favorevole alla proposta messa sul tavolo, ritenendola tra l'altro importante rispetto al Piano urbano di mobilità sostenibile, in fase di elaborazione.

Medesima disponibilità da parte della delegazione dei commercianti, come anticipato: la Ztl permanente è ritenuta un'azione di valore, in grado di rappresentare un surplus sia per quanto riguarda il raggiungimento di un'efficace ed efficiente mobilità sostenibile, sia per una maggiore riqualificazione a tutto tondo. Ambientale, paesaggistica, monumentale, storica, turistica ed economica. Gli esercenti hanno posto un solo paletto: una regolamentazione della viabilità che nel concreto tenga conto delle esigenze di residenti e turisti, oltre che delle stesse attività commerciali. Uno strumento che dall'amministrazione, nella persona dell'assessore all'Ambiente Emanuela Zappone, hanno garantito di attuare al più presto. Il prossimo passaggio sarà l'approvazione di un'apposita deliberazione di Giunta, atto amministrativo atteso entro breve, ma che sarà anticipato da altri appuntamenti volti a una sua completa elaborazione a più mani. Intanto, constatata la condivisione generale della proposta, la Ztl permanente è stata inserita nelle misure indicate per l'adesione alla Settimana europea della mobilità sostenibile, partita ieri.

Mirko Macaro

