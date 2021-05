16 Maggio 2021

IL CASO

Il contingentamento della zona pub a Latina tra via Lago Ascianghi e via Cesare Battisti ha creato qualche difficoltà nello scorso week end per le persone che avevano prenotato in uno dei locali e non hanno potuto accedere alla via a causa della chiusura dovuta alle numerose presenze che hanno imposto il contigentamento della strada. Ecco perché da venerdì sera i locali si sono organizzati con due stewart, uno in via Lago Ascianghi e uno in via Cesare Battisti, a cui è stata consegnata una lista di prenotazioni per ovviare al problema.

In sostanza chi aveva prenotato un tavolo ha potuto comunque accedere alla zona, seppure contingentata per non perdere la prenotazione. Un vantaggio anche per gli esercenti che nello scorso week end si aspettavano di ricevere un certo numero di persone che invece, proprio a causa della chiusura, non sono potute entrare. Della questione si è discusso anche in una riunione con Questura, Comune e associazioni di categoria.

«Ovviamente venerdì non è stato necessario usare i due stewart a causa della pioggia spiega Massimo Ceccarini, presidente dell'associazione Isola che non c'è e vicepresidente della Confesercenti essendo i tavoli all'aperto e visto il coprifuoco alle 22, in pochissimi si sono avventurati nei locali. Già ieri sera la situazione è stata diversa e con la collaborazione tra forze dell'ordine e vigilantes privati è stato possibile accedere al locale dove era stato riservato al tavolo».

Si cerca così di tornare alla normalità, «Ci vorrà tempo, gli incassi sono sempre ridotti, ma almeno vediamo spiragli di luce, la speranza è che con i vaccini cambino le cose e si possa tornare a vivere con qualche certezza in più».

Francesca Balestrieri

