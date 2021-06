I CONTROLLI

L'altra notte intorno all'una un'auto si è schiantata controla pedana di uno dei locali della zona pub in via Cesare Battisti. Per fortuna era già scattato da un'ora il coprifuoco e non c'era nessuno seduto ai tavolini altrimenti poteva finire molto peggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delal Squadra Volante della questura. «Il conducente - raccontano i poliziotti - dopo aver perso il controllo del veicolo a causa dell'elevata velocità ha terminato la corsa contro pedane, tavoli e sedie collocate all'esterno di due locali che al momento erano fortunatamente già chiusi in considerazione dell'orario notturno». Il responsabile, un giovane di 24 anni, è risultato positivo all'alcool test e per questo è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Al giovane è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo affidato a una persona di sua fiducia. Ma non era finita. Nell'arco della nottata, sempre nella zona pub, gli agenti della Squadra Volante sono dovuti nuovamente intervenire dopo una segnalazione di schiamazzi. Sul posto venivano individuati quattro giovani, intenti a discutere in maniera animata e assolutamente incuranti del fatto che avessero abbondamentente sforato il limite di orario delle 24 stabilito per il coprifuoco vigente a causa della pandemia. Multa salata per tutti e quattro i ragazzi.

