29 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







ZONA GIALLA

Via libera del Comune di Latina alla chiusura della prima parte di via Neghelli dal lunedì al giovedì, con la conferma di quella per il fine settimana. L'amministrazione di piazza del Popolo ha accolto la richiesta dei titolari dei pub, nata in seguito alle disposizioni del Governo nazionale per le riaperture alle consumazioni di clienti seduti al tavolo per bar, ristoranti, pizzerie, pub, purché in spazi esterni. Gli operatori della zona pub di Latina, compresa tra via Neghelli e via Lago Ascianghi, avevano quindi chiesto all'amministrazione la possibilità di chiudere la strada non solo per il fine settimana, come già avvenuto in passato, ma anche nei giorni feriali, per poter mettere tavoli e sedie all'esterno. Dalla riunione di ieri, cui erano presenti anche due attività commerciali della parte alta di via Neghelli (non interessata dalla chiusura) ma non i residenti che pure erano stati invitati, è arrivato un primo si, quello del Comune: «La chiusura riguarderà il primo tratto di via Neghelli - spiega l'assessore alle Attività produttive, Simona Lepori - dal lunedì al giovedì dalle 19-19.30 fino alle 22, questo per consentire anche ai residenti di rincasare». La Lepori precisa però come quello di ieri sia solo il primo step: «Dovremo ora chiedere i pareri sanitari, alla Asl, e di sicurezza, alla Questura». Quando tutto sarà a posto, i titolari dovranno poi chiedere le autorizzazioni al Comune: «Cercheremo di essere più rapidi possibile, comprendiamo le esigenze degli operatori», conclude la Lepori. Per tutti quelli già autorizzati, per questo fine settimana (la chiusura delle sere di venerdì, sabato e domenica era stata già autorizzata nei mesi precedenti), non ci saranno problemi. «Le nostre richieste sono state accettate - commenta Massimo Ceccarini dell'Isola che non c'è, che riunisce gli operatori della zona pub - ora il Comune dovrà verificare la fattibilità tecnica. Chiudendo la strada, potremo mettere circa 30 tavoli in più, per un totale di 120-130 coperti. È un piccolo respiro per tutta la zona e speriamo che i tempi siano brevi».

Intanto la riapertura decisa dal Governo inizia a dare i primi segnali positivi, dopo che tra lunedì e martedì la gente era stata un po' tiepida: «Stiamo già iniziando a ricevere le prenotazioni per le cene del fine settimana», spiega Ceccarini. Gli uffici comunali, intanto, sono impegnati a ricevere anche le nuove richieste di ampliamento di spazi esterni di locali in altre zone della città, mentre quelle già presentate un anno fa, al termine del lockdown, hanno validità ancora fino a fine maggio o fine giugno.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA