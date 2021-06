Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Il Covid in provincia di Latina conta un altro decesso. L'ultima vittima, censita con il bollettino Asl di ieri riferito a lunedì, è una donna 65enne di Aprilia, affetta anche da altre patologie. I morti in questo mese di giugno sono stati 17 e per undici giorni consecutivi prima di ieri il dato è stato pari a zero. Il report della Asl pontina, per il secondo giorno di fila, ha evidenziato l'assenza di nuovi contagi, su 273 tamponi processati, e di ricoveri, ma anche la guarigione di 104 persone nelle 24 ore di osservazione. E continuano a scendere anche i nuovi casi in tutto il Lazio: l'ultimo accertamento è di 46 casi nell'intera regione, sei in meno rispetto alle precedenti 24 ore. E' andato bene anche il secondo screening dedicato agli indiani irregolari che si è tenuto ieri pomeriggio a Pontinia con la collaborazione di Emergency. All'appuntamento si sono presentati in 25. Tutti sono risultati negativi al tampone rapido e sono stati vaccinati con Johnson&Johnson. In base alle nuove disposizioni nazionali e regionali, la Asl di Latina chiederà all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani il sequenziamento per tutte le eventuali nuove positività al virus. Si tratta di un accorgimento messo in campo per la sorveglianza speciale della variante Delta. Nella giornata di lunedì sono state somministrate, nel territorio pontino, 4.829 dosi di vaccini anti-Covid. Il dato giornaliero di ieri, alle 19 e ad operazioni non ancora concluse, è risultato pari a 4.931 inoculazioni, portando il numero delle somministrazioni complessive dall'inizio della campagna vaccinale a 379.013 e il numero degli immunizzati a 134.323. Da oggi fino al 15 luglio sul territorio pontino ci si potrà vaccinare, senza prenotazione, con il farmaco Johnson&Johnson per un totale di 150 dosi giornaliere, utilizzando il camper presente in varie località dalle 8.30 alle 16. Prima tappa a Latina fino al primo luglio presso il parcheggio Vasco de Gama, dal 2 al 3 luglio a Sabaudia presso il parco comunale accanto alla torre civica, dal 4 al 5 luglio a San Felice Circeo in piazzale Cresci. Il camper si fermerà nei giorni a seguire a Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Spigno Saturnia.

Rita Cammarone

