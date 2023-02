Domenica 12 Febbraio 2023, 09:49

Oggi passa le sue giornate leggendo, ascoltando musica e spesso pregando. Roberto Zanier è un uomo molto diverso che da quello che quasi dieci anni fa prese la pistola e uccise, nel cuore della notte, prima la madre che viveva con lui, Norina Londero, e poi altre due persone: Elena Tudora, 44 anni, e il figlio Andrei Gabriel Bogdan, 21 anni, gli affittuari che vivevano in un'altra casa di proprietà del padre.

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso a Zanier la libertà vigilata che gli consentirà di lasciare la "Rems" (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) dove ha vissuto dal 2015, in seguito al trasferimento dall'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Secondigliano, a Napoli. Zanier, il 22 dicembre 2013, uccise la madre nel loro appartamento in via Rappini, dopo averla fatta inginocchiare davanti al letto, nel cuore della notte, convinto di liberarla in questo modo dalle «forze oscure e malvagie» che si erano impadronite di lei. Poi uscì di casa, prese l'auto e vagò per ore, senza una meta precisa. Infine raggiunse una piccola casa abusiva, di proprietà del padre, dove vivevano le altre due vittime, madre e figlio di nazionalità romena. Senza nessun motivo uccise anche loro per poi proseguire a vagare senza meta, in stato confusionale, con la pistola usata per gli omicidi, un'arma che conservava in casa dopo il precedente lavoro di guardia giurata. Fu raggiunto e arrestato, in aperta campagna, qualche ora dopo dai poliziotti della Questura di Latina che durante le ricerche avevano invitato la popolazione e a non uscire di casa, perché Zanier era armato e pericoloso.



LE PERIZIE

Zanier fu assolto per vizio totale di mente nel dicembre 2014. Il giudice Giuseppe Cario accolse la tesi del pm che aveva chiesto l'assoluzione per non imputabilità. All'epoca fu disposta una misura di sicurezza di 10 anni (fino al 22-12-2023) al termine dei quali era prevista la nuova valutazione della pericolosità sociale. Ma il difensore di Zanier, l'avvocato Daniele Giordano, ha chiesto il riesame anticipato considerando i buoni progressi nel percorso di cura. L'obiettivo della difesa era quello di trasferire Zanier dalla Rems di Subiaco in una struttura dove avrebbe potuto seguire un "progetto terapeutico individuale" in un ambiente meno restrittivo. Il magistrato di sorveglianza, Chiara Gallo, ha accolto questa richiesta disponendo la libertà vigilata per 2 anni con l'obbligo di domicilio nella comunità terapeutica e l'obbligo di sottoporsi alle terapie farmacologiche.

Fondamentali le conclusioni degli specialisti che parlano di un atteggiamento di collaborazione, «buona capacità di autocontrollo» e «assenza di aggressività». Pur confermando il «disturbo dello spettro psicotico», i medici parlano di un sostanziale «miglioramento della dimensione relazionale», Zanier non ha più avuto atteggiamenti aggressivi. In conclusione la pericolosità sociale, «seppur ancora sussistente, può ritenersi ridotta», una valutazione che ha aperto la strada al trasferimento in una comunità terapeutica.