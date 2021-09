Sabato 11 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO/2

Una lista formata «al di là degli steccati ideologici». Così il candidato sindaco di Latina per il centrodestra, Vincenzo Zaccheo, ha presentato ieri sera Latina nel cuore, una delle sette liste che lo supportano e, in particolare, una lista che, sebbene non sia di partito, è forse quella più caratterizzata dalla presenza di ex: ci sono due ex del Partito democratico del valore di Fabrizio Mattioli, consigliere comunale dal 2002 al 2015 e Cinzia Romano, già nel direttivo comunale e provinciale del Pd. C'è Domenico Bonanni, ex consigliere comunale della Lista Cirilli Progetto per Latina, del movimento di Fabrizio Cirilli figlio della scissione di An del 2007, in opposizione, in quella consiliatura, proprio a Zaccheo. C'è Tommaso Bianchi, ex sindaco di Cori. C'è Renzo Scalco, per dieci anni dal 2004 al 2014 consigliere provinciale (e anche capogruppo) di An prima e del Pdl poi nelle consiliature guidate da Armando Cusani. Tanta politica quindi, accanto a una forte presenza della società civile: imprenditori, avvocati, liberi professionisti, docenti. Alcuni, presenze note in città, come la dirigente Asl Teresa Coluzzi, altri giovanissimi, come lo stesso capolista, appena 19enne, Lorenzo D'Erme. Ma l'attesa, ieri sera, era tutta per Mattioli, per le sue motivazioni che lo hanno portato dal Pd al centrodestra, anche se lui ha chiarito: «Entro in questa nuova famiglia portando i miei valori riformisti e non farò la tessera di nessun partito della coalizione». Secondo Mattioli, «tanti sono usciti dal Pd, che ha esaurito un percorso di crescita: non siamo stati capaci, negli anni, di interpretare i bisogni dei cittadini»; definisce «un errore la sfiducia firmata contro Zaccheo 11 anni fa» e osserva che «le persone di buona volontà devono superare gli steccati politici».

Molti dei candidati consiglieri della lista chiedono manutenzione della città, opportunità, di formazione e di occupazione, per i giovani, e a tutti ribatte che «con questa lista andremo a governare la città e a riportare l'attenzione sui tanti problemi da risolvere come anche sulle categorie più deboli».

An. Ap.

