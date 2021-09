Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

La Federlazio, in occasione delle prossime elezioni amministrative a Latina, sta incontrando in questi giorni i candidati sindaco per il capoluogo. Il primo appuntamento si è svolto ieri con il candidato del centro destra Vicenzo Zaccheo in cui si sono affrontati diversi temi legati al mondo economico. «La figura del primo cittadino per le associazioni di categoria, è fondamentale ha spiegato il direttore di Federlazio Claudio Malagola ed ecco perché abbiamo deciso di incontrare i candidati».

«Vogliamo capire i programmi ha spiegato il presidente Marco Picca soprattutto la parte che riguarda l'economia, ma anche dare suggerimenti per quanto di nostra competenza. Sono due le azioni su cui vorrei puntare l'attenzione: che cosa può fare il sindaco per aiutare le imprese e poi un suggerimento, vogliamo imprese libere di poter lavorare senza aspettare anni per le autorizzazioni, perché il mondo si è evoluto, ora tutto corre veloce, non si può rimanere fermi anni ad aspettare la burocrazia».

Secondo Vincenzo Zaccheo il sindaco «ha l'obbligo morale di convocare conferenze dei sindaci e le parti sociali. Come accaduto quando chiesi l'intervento sul Corridoio intermodale Roma Latina». Il candidato ripercorre nuovamente l'iter che l'ha portato all'istituzione di un tavolo di concertazione con la Regione Lazio e tutti i soggetti interessati per un progetto che «è pronto per essere utilizzato». Sui soldi in arrivo con il Pnrr Zaccheo ha intenzione di usare lo stesso metodo, con Latina capofila in una cabina di regia che coinvolga tutti i Comuni limitrofi. A suo avviso «Latina è ferma da troppi anni, c'è il più alto tasso di disoccupazione giovanile del Lazio e questo deve far riflettere». In realtà stando all'indagine Benessere Istat di pochi giorni fa questa è la situazione nel Lazio. A Viterbo solo il 24,8% dei ragazzi compresi tra la fascia 18 24 anni ha un lavoro, a Frosinone sono il 25,8%, a Latina il 27,4%, a Rieti il 28,3% e a Roma, il 32%, unica provincia laziale che supera la media nazionale ferma al 29.7%.

«Quando ero sindaco di Latina riuscii a reperire centinaia di migliaia di euro, ed è quello che bisogna tornare a fare, senza dimenticare il confronto con le associazioni che in questi ultimi anni non c'è mai stato» sostiene Zaccheo. Il suo cavallo di battaglia continua a essere il Porto di Foce Verde «Abbiamo 13 chilometri di costa, ma da Civitavecchia al Garigliano, Latina è l'unica a non avere il porto. Ovvio che il progetto come era stato presentato 11 anni fa non va più bene, però al concorso internazionale di idee per la Marina di Latina parteciparono centinaia di architetti, dunque si può riprendere e modernizzare quei lavori».

Altro tema su cui il candidato del centrodestra concentra l'attenzione è l'università nei luoghi storici ricordando che c'è un accordo di programma ancora attuale per cui la Guardia di Finanza si impegna a recuperare l'ex Icos per una nuova caserma e consegnando al Comune Palazzo M. In realtà l'Ater ha presentato un progetto insieme al Comune (A vele spiegate) per finanziare tra l'altro la realizzazione di housing sociale abbattendo e ricostruendo quello scheletro.

Il presidente Marco Picca ha concluso l'incontro con un auspicio: «Possiamo essere utili per le nostre competenze al nuovo primo cittadino e saremo a disposizione, ma saremo anche molto rompiscatole sulle autorizzazioni in tempi più celeri e veloci perché le imprese di questo hanno bisogno».

Francesca Balestrieri

