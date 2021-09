Venerdì 10 Settembre 2021, 05:02

«Siamo figli di questa terra, e vogliamo un secondo riscatto e una seconda bonifica per questa città». Così Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco di Latina per il centro destra, ha annunciato ieri, in occasione dell'illustrazione della lista di candidati consiglieri della Lega, la presentazione del proprio programma, che avverrà mercoledì prossimo, un programma «con il quale inonderemo i social, che arriverà in tutte le case», e che vede al centro il rilancio della Marina, il potenziamento dell'università, la modernizzazione della macchina amministrativa, l'attenzione verso le categorie più deboli. Zaccheo ha parlato alla presenza di senatori del Carroccio, del deputato Claudio Durigon, del coordinatore comunale Armando Valiani, e in particolare del capogruppo alla Pisana, Angelo Tripodi, che ha presentato uno per uno i candidati consiglieri, in parte provenienti da esperienze politiche, ma in massima parte dalla società civile, molti dei quali impegnati nel sociale. «Alla macchina amministrativa - ha spiegato Zaccheo - occorre un nuovo motore: lo hanno tolto, non c'è più, decine di dirigenti hanno preferito andarsene a lavorare a tanti chilometri di distanza, ma io ho lavorato con quelle persone, le conosco, erano collaboratori validi: con loro abbiamo fatto 160mila metri quadri di marciapiedi, 13mila nuovi punti luce di illuminazione pubblica». Zaccheo punta poi sulla creazione di una nuova classe dirigente: «D'accordo con tutti i partiti della mia coalizione, proporremo consigli di quartiere, per far tornare le circoscrizioni, scuola di politica». Tocca anche la vicenda di Claudio Durigon, dimessosi dalla carica di sottosegretario per avere proposto di rinominare parco Arnaldo Mussolini l'attuale Parco Falcone e Borsellino: «È stata una cosa indegna, quella che ti hanno fatto». E ai senatori della Lega chiede «di predisporre un disegno di legge affinché questa città sia risarcita delle mutilazioni subite». E, ancora una volta, ricorda quanto accaduto undici anni fa con la sfiducia del 15 aprile 2010 che lo mandò a casa: «Anche quelli che mi hanno mandato a casa, di fronte alla situazione della città, hanno detto dobbiamo tornare a te: è una cosa che mi riempie di orgoglio, ma che mi pone anche tanta responsabilità». Domani alle 12, al Circolo cittadino, nuova presentazione della lista di Forza Italia, alla presenza del coordinatore regionale, Claudio Fazzone e dello stesso Zaccheo, dato che l'evento di tre giorni fa si era protratto troppo a lungo e non era stato possibile svolgere la presentazione prevista.

