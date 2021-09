Martedì 7 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Quella di Vincenzo Zaccheo a sindaco di Latina per il centrodestra «è una candidatura forte che ha una grande competenza, una grande autorevolezza, per una città che ha bisogno di sbattere un po' di pugni a Roma per vedere riconosciute le tante cose che le mancano». Così la leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ieri a Latina per la presentazione della lista del partito, ha definito la candidatura di Zaccheo.

TEMPI

Rispondendo alle domande dei giornalisti, sul perché il centrodestra abbia impiegato mesi per giungere a una decisione, la Meloni ha ribattuto che «non mi pare ci sia voluto tanto tempo, siamo arrivati ampiamente prima dell'inizio della campagna elettorale; è normale, quando si fanno queste scelte, fare delle valutazioni nei tempi e nei modi che sono dovuti e necessari; importante è che ora il centrodestra sia totalmente compatto. FdI, insieme al centrodestra tutto unito intorno alla candidatura di Vincenzo Zaccheo, come siamo uniti su tutto il resto del territorio nazionale, è la dimostrazione di una coalizione che lavora per governare una nazione e lo fa sulla base di una visione condivisa, a differenza dei nostri avversari che stanno insieme per provare a impedire a noi di vincere e avere la maggioranza che i cittadini ci riconoscono secondo tutte le rivelazioni».

LISTA

Sulla lista che FdI ha presentato a Latina a supporto di Zaccheo, la Meloni ha affermato che «rispecchia bene il lavoro che FdI sta facendo in questa città e a livello nazionale. È una lista fatta di tante persone che vengono dalla militanza politica, dalla scelta di spendersi per la propria città, ma anche da tanta parte della società civile». Lista che vede i consiglieri comunali uscenti, come Raimondo Tiero, Andrea Marchiella e Matilde Celentano (per mesi in lizza come candidato sindaco), gli ex assessori di precedenti giunte, Patrizia Fanti e Gianluca Di Cocco. La Meloni ha chiaramente detto che «c'erano anche altre persone che potevano fare il candidato sindaco, ma abbiamo voluto prendere la persona più in grado di rimettere in piedi Latina, anche sulla base dell'esperienza».

Il segretario provinciale, Nicola Calandrini, ha parlato di «una lista di 16 donne e 16 uomini in cui coniughiamo l'esperienza alla freschezza di tanti giovani: due candidate hanno appena 19 anni. Zaccheo lo abbiamo scelto perché non ha più un proprio partito, e perché rappresenta il valore dell'esperienza e la forza e il coraggio delle proprie idee messe in campo già dieci anni fa».

L'ex sindaco, sfiduciato 11 anni fa, ha esordito dicendo che «io per primo e loro insieme a me, ci siamo buttati alle spalle un momento buio per la nostra città» e ha detto che il suo primo impegno sarà quello di «rimettere mano alla macchina amministrativa del Comune, che non ha più il motore», oltre alla «volontà di mettere la cittadella universitaria nei palazzi di fondazione», idea per la quale ha chiesto impegno a Giorgia Meloni «di stare vicino alla città in cui sei stata eletta».

Andrea Apruzzese

