Martedì 31 Agosto 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

«Eravamo rimasti all'epoca dell'appartenenza a un partito, che certamente ha determinato scontri, per la naturale voglia di primeggiare: dieci anni fa era Io faccio; oggi io dico Noi faremo. Questo non è il momento dei solisti, c'è bisogno del concorso di tutti e a me non interessa la provenienza delle persone, ma la loro competenza. Oggi siamo più coesi, e darò un contributo a tutte le forze che mi sosterranno». In questo modo Vincenzo Zaccheo, oggi candidato sindaco di Latina per il centrodestra e il 15 aprile 2010 primo cittadino in carica sfiduciato da parte della sua maggioranza, ha chiarito la differenza, ieri, nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura attuale, e soprattutto delle sette liste che lo supporteranno, alla presenza dei segretari di partito della sua coalizione.

PASSATO

«Oggi il partito è la mia città», ha ribadito Zaccheo. Gli ha fatto eco Alessandro Calvi, oggi segretario provinciale di quella FI che lo sfiduciò: «Non si possono confrontare il 2010 e il 2021: in quella maggiorana eravamo anime diverse, c'erano molti confronti, e quando governi per tanti anni, non puoi non commettere errori. Abbiamo fatto degli errori, ora guardiamo avanti». Descrivendo il carattere del candidato, Calvi ha riconosciuto che «Vincenzo è uomo rispettoso delle istituzioni, ma ha anche un carattere spigoloso, e oggi questa città ha necessità di una figura come la sua per rilanciarla». Quella pagina della sfiducia di undici anni fa viene dichiarata quindi chiusa, da una parte e dall'altra, e oggi Zaccheo ringrazia le sette liste, cinque politiche e due civiche, che lo sosterranno nella corsa alla poltrona più alta di piazza del Popolo, nel voto del 3 e 4 ottobre: FI, FdI, Lega, Udc, Cambiamo-Coraggio Italia, Vola Latina, Latina nel cuore

FUTURO

Al futuro guardano quindi i segretari provinciali, rappresentanti di partito e anche i giovani candidati delle liste. Se Marinella Pacifico, senatrice di Cambiamo, ha affermato che «già una volta Zaccheo ha dimostrato capacità che oggi lanceranno Latina come città europea», per il senatore Nicola Calandrini (FdI), «tutti i partiti tenevano a propri candidati, ma abbiamo capito che la stella polare era l'unità, memori di quanto avvenuto cinque anni fa». Per il commissario dell'Udc, «Zaccheo è l'espressione della politica latinense, non delle segreterie nazionali» e per Giancarlo Rufa (Lega) «ha il merito di farci stare tutti insieme».

PROGRAMMA

Zaccheo ha chiarito che il dettaglio del programma sarà illustrato il 4 settembre, ma già ieri ha fornito vari spunti, molti dei quali ripresi dalla sua esperienza precedente (2002-2010) a piazza del Popolo: garantisce «impegno per far riaprire Rio Martino» e ribadisce che progetti come il porto di Foce Verde o il Policlinico di Borgo Piave «sono nelle pianificazioni della Regione». Promette «una cabina di regia per la gestione dei fondi del Pnrr» e conferma la volontà di «acquistare al patrimonio pubblico il palazzo delle poste, abbattere l'ampliamento, ricostruire la storica scala esterna, darlo all'università»; per gli studi dovrà anche tornare Palazzo M, «sul quale c'era un accordo di programma, pubblicato in Gazzetta ufficiale»; nel Municipio, infine, «dovrà tornare l'Anagrafe, e dovranno tornare a celebrarsi i matrimoni».

Andrea Apruzzese

