Young Azzurra domina la scena nel primo evento del circuito Persico 69F Cup. Nelle acque di Porto Cervo l'equipaggio che difende i colori dello Yacht Club Costa Smeralda si è imposto agli svizzeri di Okalys Youth Project e al team FlyingNikka 74. A bordo c'è il talento made in Gaeta Federico Colaninno (flight controller). Young Azzurra ha impresso, nelle acque del Romazzino, la legge del più forte nelle otto prove, recuperando dalla quinta posizione nella classifica generale dopo la tappa inaugurale. Condizioni climatiche perfette - maestrale di intensità tra i 15 e 18 nodi ma lo scafo tricolore timonato dallo skipper toscano Ettore Botticini (a completare la squadra le due randiste Erica Ratti e Francesca Bergamo) ha pian piano operato la rimonta riuscendo ad infilare nella seconda e terza prova due vittorie e a lasciare più di un lato di distacco sul resto della flotta. Sono seguiti poi un quarto posto, altri due primi e due secondi. Con questi parziali Young Azzurra ha conquistato il Grand Prix 2.1, dopo l'affermazione nella tappa d'apertura a Malcesine, sul lago di Garda. «Abbiamo regatato in una zona più ridossata ma comunque molto tecnica viste le diverse bonacce e raffiche. Da oggi ricominceremo ad allenarci per il Grand Prix 2.2 che inizierà mercoledì», sottolinea Colaninno, ormai un velista a 360°.

