Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

VELA

Il graffio pesante di Young Azzurra, che domina la scena al Grand Prix 4.1, il circuito del monotipo Persico 69F Cup, collezionando il quarto successo dell'edizione 2021 dopo gli appuntamenti di Malcesine, le due in casa a Porto Cervo e l'ultima a Puntaldia (San Teodoro-Olbia). A bordo dell'equipaggio che ha testato la nuova configurazione proposta dal coach Gabriele Bruni dopo la Youth Foiling Gold Cup di Limone sul Garda, era presente anche il talento di Gaeta Federico Colaninno nel ruolo di randista. Insieme al timoniere toscano Ettore Botticini e alle due ragazze del team Francesca Bergamo ed Erica Ratti nelle vesti di Flight controller, lo scafo tricolore portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda ha impresso subito una marcia imperiosa nelle prime due giornate. Nelle sette prove in programma parziali di due primi, tre secondi, un quarto e un sesto posto, suggellando l'affermazione davanti agli svizzeri di Okalys Youth Project di Chinaone Ningbo. Splende il sorriso sul volto di Ganga Bruni, storico disegnatore e velista palermitano di fama mondiale che agli ultimi Giochi di Tokyo ha seguito a stretto contatto nelle sue perfomance il tandem Ruggero Tita-Caterina Banti, medaglia d'oro nella classe Nacra 17. «Abbiamo provato una nuova formazione e i risultati sono stati all'altezza spiega Al momento la configurazione è studiata appositamente per il vento leggero che così risulta più veloce. Le sensazioni sono positive, il gruppo cresce a dismisura, e va sottolineato che il circuito questa volta è stato vinto con due punti di vantaggio sui diretti avversari». Prossimo step per Young Azzurra la Youth Foiling Gold Cup a Cagliari (21-31 ottobre), seguita dalla finalissima dal 1° al 3 novembre sempre nella stessa location isolana. Una stagione da applausi per Colaninno, bicampione mondiale U19 e due volte tricolore nella classe Finn, che quest'estate ha festeggiato anche l'impresa di papà Nando, leader europeo nella Star nelle acque di Spalato in coppia con Enrico Chieffi.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA