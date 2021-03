24 Marzo 2021

IL PROGETTO

Vi è piaciuto Skam? Allora segnatevi questo titolo (provvisorio): X/Y. E' una serie che la Cross Production ha in corso di preparazione «con le riprese ambientate a Latina e a Roma», tra aprile e luglio 2021. Lo rivela la Latina Film Cimmission. Non è un caso che ci sia Latina. Gli autori infatti sono il milanese Ludovico Bessegato e la scrittrice di Latina Alice Urciuolo (nella foto). «Autori giovani e talentuosi, che, forti del successo internazionale avuto con la precedente serie Skam Italia, propongono un inedito punto di vista sul mondo giovanile contemporaneo» spiegano dalla produzione.

X/Y è la storia di un gruppo di adolescenti che cerca la propria strada. Una generazione protagonista anche dell'ultimo romanzo della Urciolo - Adorazione (edito da 66thand2nd) - che è appena entrato tra i dodici libri candidati al Premio Strega 2021 e che è ambientato tra Latina e Sabaudia. Della nuova serie si sa ancora pochissimo, ma sarà ambientata in una scuola di Latina, forse il liceo Classico Alighieri dove la Urciolo ha studiato prima di trasferirsi a Roma. «In una città di provincia dove si scontrano campagna e mare, valori tradizionali e giovani generazioni, i nostri protagonisti provano a trarre il massimo dalle loro vite con ciò che hanno - spiegano dalla produzione - Ognuno di loro ha una sfida personale». Amicizia, disforia, identità di genere, disforia e l'identità di genere, amori che bruciano prima di nascere. «Storie destinate a trasformarsi nel tempo, in una narrazione piena di flashback, che ci ricordano che siamo esseri in continua trasformazione».

«E' un progetto importantissimo per il nostro territorio, un evento storico mai avvenuto prima, una serie televisiva totalmente ambientata e realizzata nella nostra provincia» commenta soddisfatto Rino Piccolo, direttore della Latina Film Coimmission - Un progetto del genere puo' diventare un ottimo volano per potenziare il turismo locale».

