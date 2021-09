Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

L'amore per il mare e la passione per gli sport acquatici costituiscono il piatto forte del Formia Wind for Fun 2021, la rassegna che parte oggi e si chiuderà domenica sul litorale di ponente di Vindicio. Un vero e proprio festival expo arrivato alla terza edizione, che all'interno dedica grande spazio alla tappa finale del campionato italiano Wing Foil Tour Italia, la neonata disciplina che sta riscuotendo particolare successo e sostituisce la gara che era in programma ad ottobre sul lago di Garda. La fiera espositiva, spalmata tra windsurf, kitesurf, wing e sup e organizzata dal Circolo Windsurf Formia, è stata presentata ieri mattina al Comune di Formia, dove il commissario straordinario Silvana Tizzano ha ribadito l'obiettivo prioritario della promozione del territorio e dei servizi sportivi e turistici nelle varie specificità e vocazioni durante il periodo di bassa stagione, e quello di favorire il rapporto intergenerazionale attraverso la condivisione di spazi ed esperienze locali. Arriveranno da ogni parte d'Italia e dall'estero tantissimi espositori per un week-end da vivere tutto d'un fiato. I presupposti ci sono tutti per assistere ad un evento unico nel suo genere, ormai diventato una tappa fissa nel nostro litorale afferma Francesco Nocella, deus ex machina del Circolo Windsurf Formia Particolare attenzione sarà riservata anche al Wing Foil, una specialità che nel nostro Golfo e non solo sta prendendo sempre più piede anche grazie alle invidiabili condizioni meteomarine e alle folate di vento che caratterizzano il nostro territorio. La novità più grossa è la presenza del 32enne venezuelano Jose Gregorio Gollito Estredo, il nove volte campione mondiale di freestyle e collega del formiano Nicola Spadea, fresco campione italiano ad Olbia nei tricolori della classe windsurfer. Il sudamericano viene considerato un innovatore per avere inventato in carriera numerosi trick, che nel gergo tecnico vengono chiamate le evoluzioni sulla tavola a vela. Lo Stadio del Vento, così come viene ribattezzato Vindicio, è il vero punto di forza della città. Durante la manifestazione saranno proposte mini lezioni gratuite in acqua, tornei di beach volley, regate, fitness on the beach, esibizioni e musica e presentati molteplici brand di produttori e distributori di attrezzature ed abbigliamento sportivo.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA