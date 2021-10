Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

BASKET

Sarà un week-end al calor bianco per i quintetti della provincia di Latina impegnati nei campionati minori del basket maschile. Nella serie B, la Meta Formia continua il suo calvario in un calendario allucinante, che le propone le seconda trasferta in Sicilia in due settimane: 15 giorni fa i biancazzurri andarono ad Agrigento, dopodomani alle 18 saranno di scena a Torrenova (provincia di Messina) nel quarto turno d'andata, una gara tutta in salita non solo per le difficoltà logistiche legate al viaggio: preoccupa soprattutto il gap di classifica. Gli isolani sono a quota 4 con due vittorie e una sconfitta, mentre Formia è l'unico team del girone D ancora al palo: tre sconfitte in altrettanti incontro giocati e un differenziale di -95 tra canestri fatti e subiti. Nessuno finora ha fatto peggio tra le 64 squadre di questo torneo: «Ci aspettavamo un avvio in salita - ammette il coach formiano, Gianni Di Rocco - siamo la squadra più giovane del campionato, stiamo cercando partita dopo partita una nostra identità. A Torrenova andremo per acciuffare la prima vittoria, ma dobbiamo dare il massimo». Nella serie C, il vero palcoscenico dei giocatori pontini, saranno cinque le formazioni in campo. Nella divisione Gold, l'Oasi di Kufra Fondi debutta domani in casa (PalaVirtus, ore 18.30) ricevendo il San Paolo Ostiense, squadra di lungo corso nelle minors. L'innesto dell'americano Damian Hollis (ex di molte squadre in A1 e A2) fornisce al team di Fondi un'arma letale a questi livelli, ma la sconfitta incassata dall'Oasi sette giorni fa a Frascati insegna che, se tutti non forniscono comunque il massimo apporto, una superstar da sola non fa primavera. Nella divisione Silver il match più interessante è il derby in cartello sempre domani (Palabianchini, ore 18.30) tra la Nbt Latina, prima a punteggio pieno nel Girone A, e la Serapo Gaeta. Nel girone B, domani alle 18 la Virtus Aprilia farà visita al Vigna Pia Roma, in un match importante in chiave play-off. Domenica in campo solo per la Fortitudo Scauri: alle 18 ospiterà al Palaborrelli la Farmacia Marini Borgo Don Bosco Roma, in un match al vertice tra due squadre ancora imbattute.

Stefano Urgera

