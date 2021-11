Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

CANOTTAGGIO

È Valter Molea, tecnico delle Fiamme Oro di Sabaudia, l'allenatore dell'anno per la Federazione Italiana Canottaggio. Tecnico delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, con i suoi atleti quest'anno all'Olimpiade di Tokyo ha conquistato una medaglia d'oro, con Federica Cesarini nel doppio Pesi Leggeri femminile, e due medaglie di bronzo, con Pietro Willy Ruta nel doppio Pesi Leggeri maschile e con Matteo Castaldo nel quattro senza maschile. Un bottino importante, frutto di un prezioso lavoro quotidiano che premia la costanza di Valter: questa la motivazione del riconoscimento che premia il valore del tecnico di origine napoletana, ma trapiantato a Sabaudia da moltissimi anni, non solo in seno per le Fiamme Oro, ma anche in qualità di capoallenatore della nazionale junior maschile che, sotto la sua guida, dal 2017 a oggi, ha conquistato tre ori, quattro argenti e quattro bronzi ai mondiali di categoria, mentre agli europei ha conquistato due ori, tre argenti e quattro bronzi. Responsabile del Settore Formazione della Federazione Italiana Canottaggio e allenatore di 4° livello dal 2011, prima di intraprendere la carriera di tecnico, Molea è stato atleta olimpico. Ha partecipato alle olimpiadi di Seul 1988, Barcellona 1992, Atlanta 1996 e Sydney 2000, dove, a 34 anni, ha conquistato l'argento nel quattro senza. Ha conquistato anche due titoli mondiali assoluti, entrambi nel quattro senza con lo storico equipaggio le magnifique machine, oro iridato a Indianapolis 1994 e Tampere 1995. È stato nominato allenatore dell'anno della Federazione Italiana Canottaggio per la seconda volta in carriera dopo il successo del 2009. In qualità di tecnico della Nazionale ha preso parte ad altre tre edizioni dei Giochi: Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA