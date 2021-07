Giovedì 15 Luglio 2021, 05:02

VERSO LE ELEZIONI

FdI pronta alla rottura sul candidato sindaco di centrodestra di Latina, con la tensione che raggiugne livelli elevatissimi. Al punto che da una parte si nega anche che ieri si sia svolto un tavolo sulle elezioni, ma su altri temi. Le prime notizie arrivano in tarda mattinata. A Roma si sono incontrati i vertici di FI, FdI e Lega. Tra i diversi partecipanti al vertice, secondo le indiscrezioni, c'erano anche, Claudio Durigon (Lega), Maurizio Gasparri (FI), Francesco Lollobrigida (FdI). In quel frangente, la Lega avrebbe continuato a insistere sulla volontà di indicare il nome del candidato a sindaco unitario del centrodestra per Latina, identificando le ipotetiche candidature sempre in Giovanna Miele o in Vincenzo Zaccheo. Proposte che a questo punto non sarebbero state sgradite neanche a FI. Ma FdI avrebbe nuovamente puntato i piedi, minacciando stavolta di essere pronta a rompere gli schemi, e ad andare da sola. Il tavolo poi si interrompe, ma - attenzione - non su Latina, bensì a causa di divergenze arrivate su altri Comuni, della provincia romana. È una circostanza che viene confermata dal vice coordinatore regionale di FdI, Enrico Tiero, che getta acqua sul fuoco: «Il tavolo non è stato sospeso per Latina, ma per altri problemi su Roma». E conferma anche la circostanza che «ognuno vuole continuare sulla strada di indicare il nome del candidato sindaco». Cosa che FdI sta contestando ormai non da ieri ma da settimane, proponendo a sua volta nomi interni, come Matilde Celentano in prima battuta. La rottura è definitiva? No: i tre partiti del centrodestra torneranno a incontrarsi alla fine della settimana o, più probabilmente, nella prossima per tornare a parlare di Latina, come indicano diverse fonti. Esistono quindi ancora margini per una ricomposizione della vicenda. La Lega però non ci sta: il partito di Matteo Salvini nega infatti che ieri il tavolo nazionale si sia concentrato sulle elezioni e tantomeno che ci sia stata una rottura: «Notizie prive di fondamento», bolla secco Claudio Durigon. L'incontro si sarebbe concentrato infatti su ben altro: le nomine Rai. Comunque sia, un dato è netto: il centrodestra continua a non trovare un'intesa, né un nome comune per andare uniti, nonostante le dichiarazioni di intento di non dividersi. Intanto, domani alle 18 al Campo Coni di Latina arriverà la leader nazionale di FdI, Giorgia Meloni, per presentare il suo libro Io sono Giorgia. Potrebbe essere un'occasione per chiarire la situazione.

Andrea Apruzzese

