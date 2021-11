Domenica 14 Novembre 2021, 05:03

LE ELEZIONI

C'è una buona rappresentanza dell'Agro Pontino alle elezioni 2021 dei Com.It.Es che si svolgeranno in Florida il 3 dicembre per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. Nel distretto di Miami, per la lista Civica Tricolore, si sono candidati Andrea di Giuseppe, imprenditore romano e pontino d'adozione, e Alessandra Flanagan Leccese, personal trainer e coreografa originaria di Gaeta. Trasferito da vent'anni a Miami, Andrea di Giuseppe conosce bene le necessità della comunità italiana e non solo. «Gli emigrati hanno tutti la stessa necessità: integrarsi e iniziare a lavorare spiega l'imprenditore - Per farlo servono strutture che li aiutino nei problemi quotidiani, superando la barriera della lingua inglese, un ostacolo per molti: informazioni generali, apertura conti correnti, assicurazione medica, risoluzione dei problemi burocratici. I Com.It.Es possono agevolare tutto questo e fare pressione sulle strutture governative locali per fornire un servizio sempre migliore per i nostri connazionali. Mi piacerebbe aprire dei canali di comunicazione tra Stati Uniti e territorio pontino per trovare opportunità commerciali, far conoscere le realtà enogastronomiche e turistiche oltreoceano. Il territorio pontino - continua - ha tanto da offrire, basti pensare al turismo. Pensiamo al Circeo, un luogo di straordinaria bellezza che unisce un parco nazionale a un mare stupendo. Sono rimasto colpito da una frase del sindaco Schiboni che disse che dal mare all'acropoli si percorreva la storia dell'uomo in pochi km: Neanderthal, antica Roma, templari». Ed è questo il principale obiettivo della sua candidatura: «Desidero aiutare gli italiani che arriveranno in Florida ma perché non cercare al tempo stesso di fare sistema con la terra meravigliosa che abbiamo salutato, aiutandola a fare business?».

Serena Nogarotto

