24 Maggio 2021

FORMIA

Volontari aderenti a varie associazioni si sono dati appuntamento ieri mattina al porticciolo Caposele di Formia per l'iniziativa Spiagge e Fondali Puliti organizzata da Legambiente Sud Pontino. Un luogo non casuale per rimuovere rifiuti abbandonati di ogni genere. Legambiente ha infatti voluto rispondere in questo modo ai ripetuti episodi di inquinamento ambientale che si sono verificati nella zona, confermati dal ritrovamento di dispositivi di plastica utilizzati da alcuni depuratori lungo le coste italiane e finiti in mare per mal funzionamento o scarsa manutenzione, con gravi danni all'ecosistema marino. E il porticciolo Caposele è a poca distanza dalla spiaggia di Vindicio, teatro di simili ritrovamenti. Dieci sub si sono immersi nelle acque del porto facendo riemergere un considerevole quantitativo di oggetti di ogni tipo che, finito il ciclo di utilizzo, invece di essere indirizzati alla differenziata, sono stati gettati in mare. Al termine dell'operazione avvenuta sotto la sorveglianza dell'Ufficio Marittimo di Formia diretto da Michele Danza, sono stati recuperati più di cento chili di piccoli oggetti in gran parte di plastica. A dare man forte a Legambiente i volontari del Progetto Policoro dell'Arcidiocesi di Gaeta, la Lega navale Italiana, l'associazione Vivere il Mare, l'Istituto Tallini ad indirizzo ambientale, Vela Viva e il Circolo nautico Caposele, il Parco regionale Riviera di Ulisse, l'Assonautica e la Cna Balneatori. Hanno collaborato Royal Marine e Formia Rifiuti Zero. A Gaeta, invece, nella darsena di Porto Salvo è stato attuato dal gruppo di attività subacquee affiliato alla Fipsas il progetto per la raccolta di residui plastici in mare. Una iniziativa, quella promossa dal Consorzio Molluschicoltura del Golfo di Gaeta, dal Centro Sub Latina Rudy Wolf e dalla Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee.

Sandro Gionti

