10 Aprile 2021

VOLLEY, SUPERLEGA

Sono da bombola di ossigeno questi play-off quinto posto, appendice del campionato di SuperLega di volley che mette in palio un posto in Challenge Cup. Dopo la estenuante vittoriosa gara contro Ravenna di giovedì, la Top Volley torna in campo oggi pomeriggio (ore 18) a Padova per un'altra sfida importantissima per restare in corsa per la finale di questo torneo. La situazione attuale vede Milano in testa alla classifica con 10 punti, seguita da Piacenza, Cisterna e Ravenna (nell'ordine) con 7 punti, poi Verona a 6, Modena e Padova a 4 e infine chiude Vibo con 3 punti. Considerando che passano alle semifinali le prime quattro è evidente che un passo falso può costare caro. La Top in questi play-off è sempre andata a punti, dimostrando di aver cambiato atteggiamento rispetto al campionato. Una Top così come si è vista nelle ultime quattro gare avrebbe avuto ben altro posto in classifica. Ma tant'è. «Finalmente la squadra riesce a esprimere gioco, cattiveria e voglia di lottare chiarisce l'opposto Giulio Sabbi Contro Ravenna è stata una gara di nervi e noi siamo riusciti a tenerli ben saldi fino in fondo. La partita di Padova è fondamentale perché per entrare nei primi quattro posti abbiamo bisogno di punti, considerando che tutte le squadre sono praticamente appaiate. Andiamo avanti partita dopo partita». Giulio Sabbi in questi play off sembra essere tornato ad esprimersi ai livelli che gli competono. È il top scorer delle quattro partite disputate con 92 punti e una media di 23 punti a partita e 5,11 punti/set; otto le battute vincenti, 6 i muri. I precedenti tra Top Volley e Padova vedono una sostanziale parità con 16 vittorie dei veneti e 15 dei pontini. In questa stagione Cisterna ha perso tutti e tre i confronti. Venendo ai play-off Padova arriva alla sfida odierna dopo una secca sconfitta (3-0) subita giovedì dopo che domenica si era invece imposta contro una calante Vibo. I veneti per puntare alle semifinali hanno disperatamente bisogno di punti che la Top è decisa a non concedere. Un'altra partita da non perdere. L'appuntamento è alle 18 di oggi, in streaming, sul canale (a pagamento) www.elevensports.it.

Gaetano Coppola

