Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

Riprende, dopo la pausa per la Supercoppa che ha visto trionfare Trento, il campionato di Superlega di volley che giunge alla sua terza giornata. La Top Volley Cisterna è a Verona per uno scontro diretto tra due avversarie ancora a zero punti. Una lotta che si prevede serrata considerando la posta in palio. Chi perde resterà in fondo alla classifica. Cisterna viene da una buona prova di esordio, seppure perdente, contro Perugia seguita da una prestazione casalinga deludente contro la più abbordabile Padova, con la scusante di aver giocato con un organico striminzito per problemi di spogliatoio. Coach Soli si trova a dover lavorare senza un terzo centrale (il tedesco Krick è fermo per una seria patologia che richiede una lunga riabilitazione), senza il secondo opposto (Dirlic sarà utilizzabile dalla quarta giornata) e con un limitato comparto schiacciatori. Insomma se dovesse, come accaduto con Padova, evidenziarsi la necessità di cambi, il tecnico pontino avrebbe grosse difficoltà a reimpostare il sestetto. In quell'occasione, con Szwarc in giornata negativa, Soli ha dovuto spostare in corsa Rinaldi opposto e inserire Raffaelli in diagonale con il martello Maar. Sul fronte opposto il tecnico Radostin Stytchev gestisce una squadra molto giovane, che si è trovata subito di fronte due big come Trento e Perugia contro cui è dura tenere il ritmo. Punto di forza dei veneti il giovanissimo talento sloveno, Rok Mozic (un atleta ventenne che la Top aveva tentato di portare a Cisterna) al quale il regista Luca Spirito si è affidato per tenere in gioco la sua squadra. 18 punti con un ace e due muri e 47% di positività contro Trento; 24 punti, un ace e un 64% in attacco contro Perugia. Insomma uno schiacciatore che il muro pontino dovrà tenere d'occhio. Il centrale australiano Aidan Zingel, in forza alla Top Volley, ha indossato più volte la maglia del Verona, l'ultima nella passata stagione e torna all'Agsm Forum da avversario. «Non è la prima volta che affronto la mia ex squadra dice il gigante australiano ed è comunque sempre una emozione». Passando poi dalla nostalgia alla pratica Zingel non si sbilancia. «Sarà sicuramente un incontro testa a testa, da combattere punto a punto. I veneti stanno giocando ad alto livello. Sono una squadra giovane e molto attrezzata fisicamente, ma noi non ci faremo trovare impreparati. Dovremo avere pazienza, ci aspettano tanti scambi lunghi». Per gli amanti delle statistiche Verona e Top Volley si sono affrontate 36 volte con 10 successi dei pontini contro i 26 degli avversari. Per trovare una vittoria della Top bisogna tornare al campionato 2014/15. Si gioca alle 15,30, diretta sulla piattaforma www.volleyballworld.tv, canale a pagamento.

Gaetano Coppola

