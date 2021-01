VOLLEY, SUPERLEGA

L'Itas Trentino è il prossimo avversario della Top Volley Cisterna per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di pallavolo di SuperLega. Ultima in classifica a 5 punti la squadra allenata da coach Kovac ha ben poco da chiedere a un campionato disastroso, se non recuperare in queste ultime quattro partite rimaste un po' di dignità indipendentemente dai risultati. L'Itas Trentino dell'ex Salvatore Rossini dopo un periodo difficile a causa di molti atleti contagiati dal Covid ha saputo riprendersi e tornare a macinare punti e posizioni in classifica. Attualmente è terza dietro a Civitanova e Perugia e affrontarla in casa non sarà impresa facile. «Purtroppo i risultati che stiamo ottenendo sono lo specchio di una stagione iniziata male e proseguita peggio. Ci dispiace molto perché il nostro obiettivo iniziale era quello di regalare qualche gioia in più ai nostri tifosi costretti dal Covid a seguirci a distanza - ha ammesso Candido Grande, direttore sportivo della Top - La sfida con Trento ci metterà di fronte a una squadra attrezzata per competere per il titolo: sarà complicato ma c'è la speranza di dimostrare che nonostante tutto abbiamo ancora voglia di lottare e provare a chiudere nel migliore dei modi questa stagione». Si gioca oggi alle 17 al Palasport di Trento, diretta streaming su www.elevensports.it e radio Antenne Erreci Fm97.300.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA