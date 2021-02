VOLLEY, SUPERLEGA

Consumato il rito della Coppa Italia (per la cronaca vinta domenica dalla Lube su Perugia), torna il campionato di con la disputa della decima giornata del girone di ritorno, la penultima. Nell'anticipo odierno del turno infrasettimanale, la Top Volley ospita al palazzetto dello sport di Cisterna alle 17,30 con diretta streaming su elevensports.it (canale a pagamento) la Tonno Callipo di Vibo Valentia. Per i pontini è l'ultima gara casalinga, prima della chiusura, sabato prossimo, a Modena. I calabresi allenati da Valerio Baldovin sono stati la rivelazione di questa stagione, riservando sgradite sorprese anche a squadre blasonate, riuscendo a scalare fino ai vertici la classifica della Superlega. Attualmente vengono da tre sconfitte consecutive e con 34 punti sono in quarta posizione, insidiati da Monza (33) e Piacenza (32). Per cui è presumibile che cercheranno in tutti i modi di portar via il bottino in palio per non perdere posizioni in vista play-off. «Affrontiamo una squadra complicata, Vibo gioca una buona pallavolo, è squadra molto tecnica, con una buona ricezione che gli permette di giocare in maniera veloce - commenta il tecnico della Top, Boban Kovac - Dovremo essere bravi nella correlazione muro-difesa, cercando anche di tenere i suoi attaccanti il più possibile fuori dalla fascia dei tre metri». In questo ultimo scorcio di campionato la Top Volley ha dato segnali di ripresa, pur perdendo, contro squadre di alta classifica (Trento e Lube), e nell'amichevole di sabato vinta contro la Normanna, con un atteggiamento che se non serve ormai più a recuperare eventuali posizioni in classifica, potrebbe consentire invece una più onorevole chiusura di stagione. A cominciare proprio da oggi contro Vibo per finire domenica prossima a Modena ed affrontare i play-off consolazione per un posto in Europa con uno spirito diverso. Nei precedenti scontri, la Top ha avuto la meglio 14 volte su 24 gare giocate. Ma in questa stagione i calabresi sono apparsi molto più rinforzati e grintosi macinando punti e vittorie. Tant'è che all'andata si sono imposti con un secco 3-0. «Analizzando il campionato, Vibo è stata la rivelazione di questa stagione ed esprime un buon gioco - ammette lo schiacciatore della Top, Oreste Cavuto - Noi dobbiamo cercare di migliorare il nostro livello soprattutto in vista dei play off per il quinto posto ».

Gaetano Coppola

