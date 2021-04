3 Aprile 2021

VOLLEY

SABAUDIA

INIZIANO I PLAY OFF

In serie A3 oggi iniziano i play-off per il Gestioni & Soluzioni Sabaudia. A causa della settima posizione nella classifica del girone blu, la formazione guidata da coach Sandro Passaro giocherà a Tricase, contro l'Aurispa Libellula Lecce, il match, valido per il turno preliminare (sedicesimi di finale) che inizierà alle 16:30 e verrà trasmesso in diretta streaming su Legavolley.tv. Il miglior realizzatore del campionato. Strabrawa (Aurispa), non dovrebbe essere della partita vista la squalifica per comportamento antisportivo e irrispettoso nei confronti degli avversari a fine gara, già ammonito in gara precedente (5 penalità). Il ritorno è in programma a Sabaudia mercoledì prossimo.

MOTOCROSS

CAMPIONATO REGIONALE

PECORILLI IN PISTA

Oggi e lunedi motori accesi per la seconda tappa del campionato regionale di motocross, in programma sul circuito di Artena (Roma). Al via anche il pilota pontino Lorenzo Pecorilli, 16 anni, di Latina, in gara con i colori del Motoclub Lazio Racing di Latina, team Seven Motorsport. Dopo l'esordio vincente nella prima tappa sul circuito di Ponte Sfondato di Montopoli di Sabina (Rieti), Pecorilli è il favorito per la vittoria finale anche in questa seconda tappa. Lo specialista, allenato da Daniele Bricca, la scorsa settimana è stato il primo nella classifica 125 e assoluta del Trofeo Città di Latina. Il 26 settembre, inoltre, il campionato regionale farà tappa a Latina per la penultima prova della stagione.

PALLAMANO

POPOLARE FONDI

ALTRA SFIDA SALVEZZA

La 23^ giornata della serie A Beretta maschile punta la lente d'ingrandimento sull'intricata lotta salvezza che coinvolge da vicino l'Hc Banca Popolare Fondi, attesa oggi (ore 18) dalla trasferta contro l'Eppan. Le due squadre sono divise in classifica da un solo punto (13vs12), ma tengono banco le partite giocate: 18 per gli altoatesini e 21 per i pontini, penultimi in compagnia del Santarelli Cingoli. Un match delicato per entrambi. L'Eppan del coach Gagovic (squalificato per due turni) non fa punti dal 12 dicembre, nel 2021 è rimasta ancora a bocca asciutta.

