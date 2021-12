Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY

È stato un mercoledì complicato, quello appena trascorso, per l'Opus Sabaudia la formazione che partecipa al campionato di pallavolo maschile di serie A3. Un'infiltrazione d'acqua alla vigilia della partita con il Modica ha costretto la squadra pontina a mettersi in viaggio (con arbitri e avversari) per raggiungere il palazzetto dello sport di Cisterna di Latina, campo di riserva designato, per poter disputare la partita: per la cronaca il Sabaudia ha perso 2-3. «Per noi è stato imbarazzante doverci trasferire all'improvviso per poter disputare questa partita di serie A, ringraziamo il Comune di Cisterna, la Top Volley, ma anche il Modica - afferma il presidente Alessandro Pozzuoli - Dobbiamo risolvere questo problema perché noi abbiamo tantissime attività con il settore maschile e femminile, chiediamo la massima comprensione per risolvere perché i sacrifici che facciamo non possono essere dispersi per queste motivazioni». La problematica ha rischiato di creare problemi notevoli alla squadra. «Un'infiltrazione d'acqua dal tetto non ci ha consentito di giocare nel nostro palazzetto, dobbiamo ringraziare l'Amministrazione comunale di Cisterna di Latina per la disponibilità e anche la Top Volley, ci hanno permesso di risolvere un grande problema che avrebbe determinato uno scompenso notevole sia dal punto di vista del campionato sia sotto il profilo economico» ha chiarito Lino Capriglione, il vicepresidente del Club. Ieri, dal Comune di Sabaudia, hanno fatto sapere che «gli uffici sono informati e si stanno muovendo per risolvere il prima possibile questo disagio». Un caso analogo era accaduto nel novembre del 2016 quando, ad Aprilia, si allagò il pallone tensostatico della GiòVolley che all'epoca era impegnata nel campionato di pallavolo femminile di serie B1 (la terza serie nazionale), e la formazione apriliana dovette spostarsi a partita in corso sul campo di riserva che all'epoca era quello del Liceo Meucci: in quella circostanza ci fu un ulteriore problema, un black-out elettrico che impedì di fatto lo svolgimento della gara che poi venne ripetuta dopo molti mesi.

