Dieci giorni di spettacolo sul litorale di Terracina, presso lo stabilimento Rive di Traiano che per la prima volta ha ospitato una tappa del campionato italiano di beach volley. All'ombra del Tempio di Giove si sono date battaglia 32 coppie (16 maschili e 16 femminili) di atleti, per la seconda tappa dell'Ics Beach Volley Tour Lazio che proseguirà il 3-4 luglio a San Felice Circeo e il 10 e l'11 luglio all'Alta Marea di Sperlonga. Dal litorale pontino la carovana si trasferirà (il 25 luglio) sulle sponde del Tevere, per la tappa romana prima della conclusione, il 31 luglio e il 1 agosto alla Pinetina di Ostia dove saranno assegnati i titoli di campioni del Lazio. A Terracina, tra le donne sul podio più alto Michela Lantignotti e Francesca Michieletto, già vincitrici la settimana scorsa nella stessa location. Michi e Lanti hanno avuto ragione della coppia Valentina Cali-Eleonora Annibalini al termine di una gara molto combattuta terminata con il risultato di 2-0 (29-27, 23-21). Il terzo posto è andato a Giulia Toti e Jessica Allegretti (come sette giorni fa) che hanno superato 2-0 (21-14, 21-15) Elena Colombi e Giulia Magnano nella finalina per il bronzo. In campo maschile vittoria per Alex Ranghieri e Fabrizio Manni che in finale hanno battuto 2-1 (21-17, 19-21, 19-17) gli azzurrini del Club Italia Jakob Windisch e Samuele Cottafava. A spuntarla, nella finale per il 3° posto sono stati Francesco Vanni e Marco Caminati, per 2-1 (21-15, 14-21, 15-10) sulla coppia Andrea Abbiati-Tiziano Andreatta A premiare i vincitori il sindaco di Terracina, Roberta Ludovica Tintari, il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, Alessandro Bolis dell'Istituto per il Credito Sportivo, Pino Percoco della JAPP Beach Volley e Roberto Cascarini di RDT Summer Village.

È' stata presentata ufficialmente nell'aula consiliare del Comune la 32esima edizione del Memorial Francesco Calise di beach handball. La kermesse internazionale, che si preannuncia emozionante con sei nazioni rappresentate (Italia, Portogallo, Polonia, Croazia, Romania e Serbia) animerà il litorale del Golfo da venerdì 25 a domenica 27 giugno. Si giocherà sui campi dell'Arena Beach, dell'Aurora, del Serapide e del Miramare e saranno inoltre organizzati un Open Day e delle attività di mini beach handball aperte ai bambini dai 6 ai 12 anni, in collaborazione con i campus della Pgs Don Bosco Gaeta, del Flamingo Fitness e dell'associazione Apeiron. Tredici le squadre partecipanti, tra le quali le croate dell'HBC Zagreb, pluricampionesse d'Europa, e la rappresentativa italiana femminile in attesa di partecipare agli Europei di Varna, in Bulgaria (13-18 luglio). Importante la novità annunciata dal sindaco Cosmo Mitrano, relativa all'iter per la costruzione della tribuna del palazzetto. Per il delegato allo sport Gigi Ridolfi l'obiettivo «è di convogliare delegazioni da tutto il continente ed anche da altri e di proseguire con la nicchia del turismo sportivo». Paolo Calise, fratello del compianto Francesco, ha ringraziato Antonio Viola, anima della manifestazione, che «grazie alla famiglia della pallamano (Gaeta Handball 84 e Sporting club Gaeta) riesce sempre a rendere onore alla memoria di un grande sportivo, dona lustro alla città e porta energia e tanti giovani». Saranno assenti i team olandesi, svizzeri e inglesi che hanno rinunciato per le problematiche legate al covid.

