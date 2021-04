25 Aprile 2021

VOLLEY

CAVUTO IN AZZURRO

Lo schiacciatore Oreste Cavuto, in forza alla Top Volley Cisterna, è stato convocato dal ct della nazionale azzurra Chicco Blengini per un primo collegiale in vista della definizione della squadra per le Olimpiadi di Tokyo. Oreste Cavuto 24 anni, un metro e novantanove, abruzzese di Lanciano, è tesserato con Trento ed era in prestito alla Top. Partito come terzo schiacciatore, Cavuto si è ritagliato, soprattutto negli ultimi play.-off, un ruolo da titolare in diagonale con Tillie. Non è ancora deciso se resterà alla Top o tornerà a Trento.

MOTOCROSS

TERZA TAPPA REGIONALE

Si disputa la terza tappa del campionato regionale di motocross sul circuito di Vetralla (Viterbo) che vedrà protagonisti i piloti che corrono con la licenza del Motoclub Lazio Racing di Latina per i colori del team Seven Motorsport. Occhi puntati su Thomas Biagioli, nella classe 85 junior. Sarà in buona compagnia, sul circuito viterbese correranno solo le classi 85: Thomas Biagioli in pole, seguito da Lorenzo Di Pucchio e Samuel Iannibelli, classe 85 senior. Invece Fabricio Chacòn, 19 anni, sarà impegnato sul circuito di Mantova per i campionati italiani Prestige, dopo che per motivi di salute ha dovuto rinunciare all'esordio stagionale sulla pista di Maggiora.

CALCIO FEMMINILE

WOMEN CERCA PUNTI

Tempo di tornare in campo per la Women Latina Calcio 1932 nel torneo di Eccellenza che fino a questo momento ha riservato solo amarezze. Una mini stagione iniziata con due sconfitte. L'occasione del riscatto arriva in casa della Lazio

CALCIO A 5 FEMMINILE

GOLEADA LITTORIANA

Dopo il pareggio nella partita di esordio a Civitavecchia, la Littoriana Futsal (serie C) si è imposta in casa contro il Trastevere con il punteggio di 5-0. Così la squadra del presidente Silviano Cascarini porta a casa il primo successo.

