Aveva ottenuto dalla società e da coach Fabio Soli qualche giorno di vacanza in più insieme al connazionale Arthur Szwarc in quanto entrambi reduci con la nazionale canadese dalle recenti Olimpiadi di Tokyo, ma ora Stephen Timothy Maar ha caricato in macchina bagagli, cane e gatto e insieme alla moglie ha lasciato Milano con destinazione Cisterna. Maar è infatti uno dei nuovi schiacciatori della Top Volley per quella che tutti sperano essere la stagione dei riscatto. «Dopo Milano e Mosca torno in una città a misura d'uomo - ha commentato il nuovo arrivato in casa Top - dove tutto è a portata di mano e l'impatto è positivo. Ho già familiarizzato con gli altri atleti e inoltre il mio amico e vicino di casa Aidan Zingel ha un cane che va perfettamente d'accordo con il mio». Ventisette anni a dicembre, due metri e un centimetro, Maar cerca una continuità dopo essere stato un po' stretto nella passata stagione tra Urnaut e Ishikawa. «Quando coach Soli mi ha prospettato questa soluzione non ci ho pensato due volte. Cisterna è una squadra che ha voglia di riscattarsi e nella quale avrò la possibilità di giocare con una certa continuità e, dunque, con gli stimoli giusti per far bene. Siamo soltanto all'inizio della preparazione, ma ho la netta sensazione che questa è una squadra davvero affamata di vittorie, pronta a lottare e a ritagliarsi uno spazio importante nella prossima Superlega». Maar si è subito unito al gruppo che si allena già da una decina di giorni. «C'è tanta voglia di lavorare e, nonostante il gran caldo di questi giorni, nessuno si sta tirando indietro. Tutti stiamo spingendo al massimo in vista delle prime amichevoli e di quelli che saranno, successivamente, gli impegni ufficiali».

