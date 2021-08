Domenica 8 Agosto 2021, 05:00

VOLLEY

Archiviata la disastrosa stagione, rinnovato gran parte dell'organico della squadra, la Top Volley Cisterna inizia la preparazione per il prossimo campionato di Superlega, il ventesimo con una sola scivolata in A2. E lo fa affidandosi a un nuovo tecnico che ha voglia e stimoli per far bene. Coach Fabio Soli, 42 anni, nativo di Formigine (Modena), è cresciuto in un club storico come Modena e dopo aver conquistato nel 2016 la promozione in SuperLega con Sora è passato ad allenare nella massima serie prima Ravenna e poi Monza. A costargli la panchina della squadra brianzola fu la sconfitta subita proprio a Cisterna dalla Top Volley (3-1) il 18 ottobre scorso. E adesso anche lui ha voglia di riscatto così come non nascondono di averla i dirigenti della Top che dalla squadra della passata stagione si aspettavano molto di più. E dunque si riparte. «Voi che dite, sono motivato o no? - commenta il tecnico emiliano Non scherziamo, non potevo chiedere di meglio dopo quanto accaduto nelle stagioni passate. Sono felice di questa scelta, motivato al punto giusto e desideroso di costruire, insieme al gruppo a mia disposizione, qualcosa di importante. Cisterna è una piazza storica e molto importante nel panorama pallavolistico nazionale. Siamo pronti a dire la nostra in quello che, tanto per cambiare, sarà un campionato molto difficile, ma al tempo stesso estremamente equilibrato per quanto riguarda la seconda fascia». La squadra è stata rinnovata con una azione sul mercato congiunta tra il ds Candido Grande e il nuovo tecnico che ha a disposizione per il momento (mancano un secondo opposto e un quarto schiacciatore) i registi Michele Baranowicz e Lorenzo Giani; l'opposto Arthur Szwarc; i centrali Aidan Zingel, Elia Bossi e Tobias Krick; gli schiacciatori-ricevitori Stephen Maar, Tommaso Rinaldi e Giacomo Raffaelli; i liberi Domenico Cavaccini e Matteo Picchio «Abbiamo cercato dice ancora Soli di allestire una squadra fatta di giocatori che, come me, hanno voglia non solo di costruire qualcosa di importante, ma di sfruttare al meglio una chance importantissima. Il tutto seguendo le linee guida di una società che se dopo tanti anni è ancora ad altissimi livelli in Superlega, un motivo ci sarà. Siamo pronti». Gli atleti entro oggi dovrebbero arrivare tutti a Cisterna dove ci sarà primo incontro domani mattina al Palazzetto di viale delle Province e dove saranno consegnati i materiali della Jom, sponsor tecnico confermato. Nel pomeriggio pesi presso l'Azzurra Fitness Club e a sera cena conviviale. Martedì mattina le rituali visite mediche presso la Stema Fisilab e poi via a un prima fase di lavoro personalizzato.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA