VOLLEY A3

SABAUDIA IN CAMPO

A PINETO

Oggi pomeriggio alle 16 il Gestioni & Soluzioni Sabaudia tornerà in campo per il secondo match del girone di ritorno del campionato di serie A3. I pontini saranno impegnati in trasferta in casa dell'Abba Pineto (Teramo), formazione attualmente al quarto posto del girone blu con 26 punti (9 vittorie e 3 sconfitte) mentre il Sabaudia insegue in sesta posizione staccata di otto punti (18 punti con sei vittorie e altrettante sconfitte). «Stiamo esprimendo una pallavolo concreta e il nostro obiettivo sarà metterla in pratica anche contro Pineto» ha chiarito coach Sandro Passaro.

NUOTO

SI CHIUDE IL RADUNO

DEGLI AZZURRI DEL FONDO

Si chiude oggi al Centro di preparazione olimpica dell'Acquacetosa di Roma il raduno della Nazionale di nuoto di fondo. Nello staff del tecnico federale Fabrizio Antonelli e del coordinatore Stefano Rubaudo c'è anche il biomeccanico gaetano Roberto Baldassarre, il 31enne figlio d'arte (papà Enzo è il dt della Serapo SportGaeta) che ha il compito di monitorare e analizzare tramite video analisi gli allenamenti degli atleti. Tra i convocati spicca il nome di Gregorio Paltrinieri.

CALCIO A 5 FEMMINILE

LA VIS FONDI CONTINUA

LA CORSA IN VETTA

La Vis Fondi chiude in vetta al girone C del campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile. Le rossoblu di Emilio Cibelli al comando con 24 punti otto vittorie di fila - nell'ultimo turno hanno travolto con un eloquente 14-2 le campane dello Spartak. Mattatrici del match la spagnola Patricia Jornet Sanchez (capocannoniere a quota 21) e Pamela Guercio, autrici di una cinquina.

PALLAMANO FEMMINILE

PONTINIA, TORNA

IL CAMPIONATO DI A2

Torna la serie A2 femminile di pallamano oggi alle 16 l'HC Cassa Rurale Pontinia riceverà la visita del Conversano al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia: la formazione guidata da coach Ciro Iengo ha vinto al debutto (21-26), nel turno precedente, in casa del Benevento. .

