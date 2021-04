4 Aprile 2021

VOLLEY A3

PLAY OFF, SABAUDIA PARTE MALE

Puglia amara per il Gestioni & Soluzioni Sabaudia. A Tricase, nella tana dell'Aurispa Libellula Lecce, la formazione di coach Sandro Passaro ha perso 3-1 la gara d'andata dei sedicesimi di finale (turno preliminare) dei play-off e mercoledì prossimo a Sabaudia servirà l'impresa per provare a prolungare la serie. Il primo set, vinto dai leccesi 28-26 in 35 minuti, ha lasciato strascichi anche nel secondo in cui Sabaudia ha subìto 25-14, mentre nel terzo i pontini hanno provato a riaprire il match (22-25) ma l'Aurispa ha vinto il quarto (25-16).

PALLAMANO

POPOLARE FONDI

TRASFERTA AMARA

Secondo ko consecutivo per l'Hc Banca Popolare di Fondi che ha ceduto ieri (27-33) sul parquet altoatesino dello Sparer Eppan, che non vinceva dallo scorso 12 dicembre. I rossoblu pontini di Giacinto De Santis restano penultimi in classifica nella serie A Beretta a quota 12 a pari merito con i marchigiani del Santarelli Cingoli. La salvezza è distante due sole lunghezze.

TENNIS

WILD CARD IN SARDEGNA

PER ZEPPIERI

Wild card per il main draw del Sardegna Open, Atp 250 in programma al Tennis Club Cagliari da oggi all'11 aprile. Nel tabellone principale sono state assegnate a Lorenzo Musetti (94esimo al mondo) Thomas Fabbiano (178°) e Giulio Zeppieri, il 19enne di Latina, numero 321 del mondo e grande amico di Musetti, che avrà l'occasione di giocare di nuovo in terra sarda dove l'anno scorso ha fatto il suo esordio nel circuito Atp. Le tre wild card azzurre impreziosiscono un'entry list con otto giocatori in top-50, guidati dal cileno Christian Garin, numero 20 della classifica, e dal britannico Dan Evans, numero 29. Il tennista pontino, allenato dal 2010 da Piero Melaranci al Capanno Tennis Academy di Latina, è fresco reduce dal challenger Apt Play In Challenger Lille (montepremi di 66.640 euro) sui campi in cemento indoor francesi.

