IL PROCESSO

Nuova udienza ieri mattina davanti al Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana del processo per l'operazione Scarabeo' che vede sul banco degli imputati Francesco Santangelo, dipendente della Procura e poi Marco Scarselletti, Giorgio Vidali, Marco Capoccetta e Giuseppe Cotugno, accusati a vario titolo di truffa, falsità materiale, contraffazione di pubblici sigilli, autoriciclaggio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, abuso d'ufficio, favoreggiamento mentre è caduta l'accusa di corruzione per Santangelo e Cotugno. Secondo la ricostruzione dell'accusa il gruppo contattava persone che non potevano avere accesso al credito finanziario e offrivano loro consulenze che in realtà consistevano nel nascondere agli istituti bancari e alle finanziarie informazioni sui clienti grazie all'accesso alle banche dati e prevedevano la contraffazione di documenti per far ottenere il finanziamento. In cambio di denaro. Un comportamento confermato ieri in aula da una teste dell'accusa, rappresentata in aula dai pubblici ministeri Claudio De Lazzaro e Valentina Giammaria, che ha raccontato di essersi rivolta a Santangelo - che conosceva solo come Francesco - in un momento di difficoltà. Avevo un pignoramento sulla busta paga e ho dato una copia della busta paga a Francesco ha detto la donna indicando su richiesta dell'accusa Santangelo presente in aula - per ottenere il finanziamento. In cambio ha detto di avere pagato mille euro. Degli altri imputati ha spiegato di conoscere solo i nomi di battesimo e di non averli mai incontrati quindi di non essere in grado di identificarli. Tra le carte fattele firmare da Santangelo e acquisite agli atti anche la nomina di un avvocato che lei non ha mai conosciuto.

E. Gan.

