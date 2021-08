Venerdì 20 Agosto 2021, 05:00

«Voglio ripetermi in Spagna, anche se so ben poco di quella pista, ma spero di poter portare a casa punti importanti e consolidare la mia seconda posizione e magari poter puntare al primo posto, anche se sarà molto difficile». Luca Bozza, di Latina, pilota internazionale di motard del team L30 Tm Racing, scalpita in vista della terza prova del campionato europeo che si correrà domenica prossima, 22 agosto, a Forcarei, in Spagna: il campione di Latina scenderà in pista con l'obiettivo di conservare il secondo posto assoluto nella graduatoria generale, un piazzamento reso possibile dalle ottime prestazioni messe su pista nel secondo appuntamento della rassegna internazionale della settimana scorsa a Vysoke Myto, circuito della Repubblica Ceca. «Sono soddisfatto di quanto ho raccolto in Repubblica Ceca anche perché in gara 1 mi sono classificato al secondo posto e in gara due avrei potuto ripetermi se non fossi stato frenato da una caduta - ha spiegato Bozza con un pizzico d'amaro in bocca - ho chiuso complessivamente in terza posizione e questo mi ha permesso di scalare sulla piazza d'onore della graduatoria generale in virtù dei risultati ottenuti nella prima tappa italiana». E così Luca Bozza, mentre attende di ripartire con le gare del campionato nazionale, ha trovato anche il tempo di partecipare anche a una competizione del torneo regionale sul tracciato pontino del Sagittario spadroneggiando nelle qualifiche e vincendo entrambe le gare, un mini-allenamento visto che il 12 settembre si tornerà a gareggiare per il campionato nazionale proprio sul circuito di Latina dove Bozza è di casa in tutti i sensi.