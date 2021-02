© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETL'ex derby pontino tra Eurobasket Roma e Benacquista Latina in cartello oggi pomeriggio nella capitale (Pala Avenali ore 18.30, porte chiuse) è il primo atto di un doppio confronto tra i due club, che vedrà la rivincita programmata esattamente tra due settimane al Palabianchini. Ex derby, perché nella passata stagione l'Eurobasket scelse Cisterna come suo campo da gioco, promettendo un lungo connubio con la cittadina pontina che invece s'è interrotto repentinamente e inaspettatamente questa estate col ritorno a Roma dei capitolini. Doppio confronto ravvicinato, per i capricci di un calendario rimodulato dal Covid. Il match odierno è valido per la quinta giornata di ritorno e occupa la giusta casella, mentre la sfida in programma a Latina il prossimo 24 febbraio sarà il recupero del quinto turno d'andata, previsto nello scorso dicembre, ma rinviato in toto per la pandemia. Il campionato delle due contendenti odierne è stato finora ben differente. Partite con ambizioni di disputare un campionato tranquillo, Eurobasket e Benacqusita hanno finora un ruolino di marcia diametralmente opposto; entrambe hanno giocato 14 gare, ma i romani ne hanno vinte 8 cogliendo scalpi eccellenti: doppia vittoria con Cento, un successo corsaro a Ravenna e affermazioni casalinghe contro quotate rivali quali Rieti e Pistoia. Poi, ordinaria amministrazione con Stella Azzurra Roma, Chieti e San Severo, le tre attuali avversarie dirette di Latina nella lotta per la salvezza. I nerazzurri, invece, hanno la metà dei punti dell'Eurobasket, hanno battuto solo avversarie di bassa classifica, occupano il terz'ultimo posto e sentono sul collo il fiato della Stella Azzurra (ultima a 4) potenziata dal mercato invernale.Il match perso in casa sabato scorso con la corazzata Napoli (59-69) pur lasciando parecchio rammarico, ha restituito fiducia ai pontini: «Per fortuna la partita con Roma arriva pochi giorni dopo la sconfitta con Napoli, un match che ci ha lasciato l'amaro in bocca - sottolinea il play della Benacquista, Marco Passera - siamo riusciti a competere sia dal punto di vista dell'energia, che della determinazione con una squadra costruita per disputare un campionato ben diverso dal nostro: questo è un segnale determinante e positivo. Abbiamo giocato a viso aperto, peccato non aver portato a casa il risultato: avremmo potuto farcela, e sarebbe stata una vittoria di grande valore, ma vista la caratura del loro organico, rispetto al nostro, il risultato non sorprende». L'Eurobasket, però, non sarà una rivale facile: «Ormai Napoli è in archivio - prosegue Passera - voltiamo pagina subito, concentriamoci su Roma, squadra che sta sicuramente facendo bene, però noi dobbiamo iniziare a recuperare i punti che abbiamo lasciato in giro nella prima parte di stagione. Adesso ci capita l'occasione di giocare una partita importante, nell'ultima trasferta a San Severo abbiamo vinto e portato a casa i primi punti in trasferta della stagione, motivo per cui il morale è alto e vogliamo arrivare pronti a giocare col coltello fra i denti tutte le prossime partite che per noi saranno tutte significative. Siamo consapevoli di partire da dietro e che ci attende un bel filotto di confronti diretti: vogliamo veramente provare a rialzarci e guardare in alto».Stefano Urgera