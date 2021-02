© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA«Vada via! Deve andarsene! Non voglio parlare con nessuno! Chiamo i carabinieri?! Li sto chiamando!». La voce, femminile, connotata da un fortissimo accento francese, esce da un accampamento di fortuna: quattro grandi sacchi della spazzatura, ben stesi, legati con nastro adesivo alla recinzione di una villetta del quartiere Cucchiarelli, la lottizzazione, come la chiamano i residenti di Latina. Al di sotto dei sacchi da immondizia, spunta una tenda da campeggio, verde, con un materassino; si intravvedono delle bottiglie di plastica; la zip viene subito tirata giù dall'interno, a sigillare quel microcosmo di intimità C'è di che sentirsi intrusi. «Guardi, sono un giornalista, vorrei solo conoscere la sua storia, se vuole parlarmi».Un rapido scambio di battute, la zip si alza di nuovo. Ne esce una signora, tra i 50 e i 60, mascherina verde sul volto, un berretto di lana con intrecciati fili dorati, un giaccone marrone scuro; a una delle asole è legato un apribottiglie a forma di orma di piede; pantaloni verde chiaro di fustagno, due calosce di gomma nere. E due occhi marroni, vispi, pieni di vita e ricchi di emozioni. «Niente foto, niente nomi», è la prima cosa che dice. Ha creato il suo accampamento di fortuna all'angolo di via Puglia, una delle stradine della lottizzazione. Tante ville e villette, un quartiere tranquillo, residenziale, nessun negozio eccezion fatta, due incroci più in là, in via Toscana, per una lavanderia e due parrucchieri. Il quartiere della middle class latinense, di quella media borghesia di liberi professionisti e negozianti storici del capoluogo. La chiameremo Marianne (il nome è ovviamente di fantasia), come la Marianna, simbolo della Francia da cui viene. Non è una homeless nel senso in cui molti potrebbero immaginare. Appare curata, nella persona come nel vestiario, nonostante siano «otto mesi che vivo qui sotto». Otto mesi, da quando è uscita dalla residenza socio assistenziale di fronte. Lì è stata «per quasi un anno». Racconta di duri contrasti e forti incomprensioni con gli operatori, di incompatibilità di caratteri.Mentre parliamo, dalla struttura di fronte esce un'operatrice il battibecco è molto duro: «Mi hanno buttata fuori, perché difendevo, con forza, i diritti degli ospiti. E io per protesta mi sono messa qui davanti...». Come vive qui? «Ah, ma ormai i vicini mi conoscono tutti, io controllo che non vengano ladri, facce strane in giro, che non tocchino le macchine. Se vedo qualcosa, mi metto a urlare, sa?». Ormai è un fiume in piena, salta da un argomento all'altro; parla un italiano corretto, sebbene fortemente francesizzato. Non vuole raccontare da dove viene: «Io? Sono europea».Ma nelle sue narrazioni di vita c'è tanta Italia, tanta Francia, una famiglia che afferma essere anche tedesca e svizzera, mescola Paesi europei, arduo seguirla nel suo dialettico vagabondare tra nazioni: «Ho studiato lingue e letteratura, poi mi sono laureata in psicologia. A me piace la gente che ha studiato». Non dice dove, ma parla molto di giornali. «Io ho tanti amici tra i giornalisti, sa? Le Iene hanno raccontato la mia storia, Il Tempo, e quel giornale a Roma, vicino piazza di Spagna, c'è un tunnel accanto alla sede, il Messaggero». Poi ci congeda. Ora mi scusi, ma devo andare, ho appuntamento dal medico». Inforca la bicicletta, una Bianchi segnata dagli anni, e si perde nella lottizzazione.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA